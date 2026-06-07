Marea Britanie pregătește o măsură radicală pentru copii. Rețelele sociale ar putea fi interzise până la 16 ani

Guvernul britanic analizează una dintre cele mai dure măsuri din ultimii ani privind protecția minorilor în mediul online. Premierul Keir Starmer a indicat că Executivul este pregătit să înăsprească semnificativ regulile pentru platformele sociale, inclusiv printr-o posibilă interdicție de acces pentru copiii sub 16 ani. Declarațiile vin după întâlniri cu familii care și-au pierdut copiii și care cer măsuri urgente împotriva conținutului periculos de pe internet.

Premierul britanic a declarat că a avut recent o întâlnire pe care a descris-o drept „incredibil de emoționantă” cu părinți și membri ai unor familii afectate de tragedii asociate mediului online.

Potrivit acestuia, mărturiile primite au consolidat convingerea că actualul sistem de protecție a copiilor nu este suficient și că platformele digitale trebuie să își asume o responsabilitate mai mare.

În cadrul unui interviu acordat postului LBC, Keir Starmer a transmis un mesaj direct companiilor de tehnologie, sugerând că perioada în care acestea au beneficiat de o libertate aproape totală se apropie de sfârșit.

„Mesajul către companiile de tehnologie a fost foarte simplu, și anume că nimeni nu are voie liberă aici. Lucrurile se vor schimba. Am fost foarte clar cu ele.”

Premierul a insistat asupra ideii că autoritățile britanice nu mai sunt dispuse să accepte actuala situație și că vor urma schimbări importante.

„Nimeni nu are voie liberă aici. Mă tem că nu vom continua cu ceea ce avem aici.”

Declarațiile sale au fost interpretate de presa britanică drept cel mai clar semnal de până acum că Londra ia în calcul măsuri drastice împotriva marilor platforme sociale.

Deși Guvernul britanic nu a confirmat oficial introducerea unei interdicții, surse apropiate consultărilor susțin că această variantă este analizată în mod serios.

Planul ar putea viza limitarea sau chiar blocarea accesului copiilor sub 16 ani la platforme precum Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook sau X.

În paralel, autoritățile analizează și alte măsuri, inclusiv restricții privind accesul la anumite aplicații, limitarea algoritmilor care stimulează timpul petrecut online și eliminarea unor funcții considerate responsabile pentru creșterea dependenței digitale.

Experții implicați în dezbatere susțin că actualele platforme sunt construite astfel încât să maximizeze timpul petrecut de utilizatori online, ceea ce poate avea efecte negative asupra dezvoltării copiilor și adolescenților.

Unul dintre cazurile care au alimentat presiunea asupra autorităților este cel al lui Jools Sweeney, un adolescent de 14 ani din Cheltenham, găsit fără viață în dormitorul său pe 13 aprilie 2022.

Mama sa, Ellen Roome, a devenit una dintre cele mai cunoscute activiste pentru siguranța online din Regatul Unit.

Femeia suspectează că fiul său a murit în timp ce participa la o provocare apărută pe internet și distribuită pe platformele sociale.

De atunci, aceasta a desfășurat o campanie intensă pentru introducerea unor reguli mai stricte privind accesul minorilor la rețelele sociale și pentru obligarea companiilor de tehnologie să ofere mai multă transparență în cazurile care implică copii.

Într-o declarație acordată LBC, Ellen Roome a cerut parlamentarilor să nu mai amâne luarea unei decizii.

Potrivit acesteia, „milioane și milioane” de copii sunt expuși zilnic la conținut care le poate afecta sănătatea mintală sau care îi poate împinge către comportamente periculoase.

Dezbaterea privind accesul copiilor la rețelele sociale a devenit una dintre cele mai importante teme de politică publică în mai multe state occidentale.

În ultimii ani, guvernele au început să analizeze măsuri mai dure pentru protejarea minorilor, pe fondul îngrijorărilor legate de anxietate, depresie, dependență digitală, cyberbullying și expunerea la conținut violent sau nepotrivit.

Susținătorii restricțiilor afirmă că platformele sociale au devenit prea puternice și că algoritmii acestora influențează semnificativ comportamentul copiilor.

Pe de altă parte, criticii unor astfel de măsuri avertizează că interdicțiile totale ar putea fi dificil de aplicat și că ar putea genera probleme legate de libertatea de exprimare și accesul la informație.

În timp ce speculațiile privind o interdicție totală continuă, autoritățile britanice au confirmat că lucrează deja la un pachet de măsuri care va fi prezentat în perioada următoare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Știință, Inovare și Tehnologie a declarat:

„Nu comentăm speculațiile despre anunțuri viitoare.

Am fost clari în a spune că suntem hotărâți să acționăm rapid, dar o vom face într-un mod eficient, aplicabil și care să protejeze cu adevărat siguranța copiilor.”

Oficialul a precizat că Executivul va prezenta concluziile consultărilor până în această vară și că autoritățile dispun deja de instrumentele necesare pentru a implementa măsurile într-un termen scurt.

„Așa cum am spus anterior, vom prezenta răspunsul Guvernului până în vară și, important, avem deja puterile de a acționa în câteva luni, nu în ani.”

Dacă planul va fi adoptat, Marea Britanie ar putea deveni una dintre cele mai restrictive țări europene în ceea ce privește accesul minorilor la rețelele sociale, într-un moment în care tot mai multe guverne caută soluții pentru limitarea impactului platformelor digitale asupra copiilor.