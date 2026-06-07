Interzicerea rețelelor sociale pentru adolescenți ar putea avea efecte neașteptate. Avertismentul lansat de o platformă rivală a X

Măsurile prin care tot mai multe state încearcă să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale ar putea produce efecte contrare celor urmărite și ar putea consolida puterea marilor companii din tehnologie. Avertismentul vine din partea conducerii Bluesky, una dintre platformele care încearcă să concureze cu marile nume din industria social media.

Rose Wang, director operațional al Bluesky, a declarat la evenimentul SXSW desfășurat la Londra că protecția copiilor și adolescenților în mediul online este esențială, însă legislația trebuie concepută cu atenție pentru a nu bloca apariția unor platforme noi și pentru a nu crea avantaje suplimentare pentru giganții care domină deja piața.

Potrivit acesteia, dezbaterea privind siguranța minorilor pe internet nu trebuie să ignore efectele economice și concurențiale pe care noile reguli le pot genera asupra întregului ecosistem digital.

În ultimii ani, autoritățile din mai multe țări au început să analizeze măsuri mai stricte pentru protejarea adolescenților pe internet. Printre soluțiile propuse se numără verificarea obligatorie a vârstei utilizatorilor, restricționarea accesului minorilor la anumite platforme și chiar interzicerea completă a conturilor pentru anumite categorii de vârstă.

Rose Wang consideră că aceste măsuri pot deveni o provocare majoră pentru companiile aflate la început de drum. În timp ce marile platforme au bugete de miliarde de dolari și departamente întregi dedicate conformării cu reglementările, startup-urile și rețelele sociale mai mici nu dispun de aceleași resurse.

În opinia sa, costurile implementării unor sisteme complexe de verificare a identității și vârstei utilizatorilor pot deveni o barieră uriașă pentru firmele care încearcă să intre pe piață.

„Există riscul să ajungem într-o lume în care doar trei până la cinci platforme mari pot funcţiona, iar pentru noii concurenţi să fie aproape imposibil să intre pe piaţă şi să construiască spaţii online mai sănătoase”, a declarat Wang.

Potrivit acesteia, dacă reglementările devin prea costisitoare și prea greu de aplicat, piața ar putea deveni și mai concentrată decât este în prezent, iar utilizatorii ar avea mai puține opțiuni din care să aleagă.

Discuția despre limitarea accesului minorilor la rețelele sociale s-a intensificat după decizia Australiei de a introduce una dintre cele mai stricte legislații din lume în acest domeniu.

În decembrie, Australia a devenit prima țară care a adoptat o interdicție generală pentru utilizarea rețelelor sociale de către persoanele cu vârsta sub 16 ani. Conform noilor reguli, platformele sunt obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să împiedice accesul adolescenților care nu îndeplinesc criteriile stabilite de lege.

Companiile care nu respectă obligațiile impuse riscă amenzi uriașe, care pot ajunge până la 49,5 milioane de dolari australieni.

Decizia autorităților australiene a atras atenția guvernelor din întreaga lume și a deschis o dezbatere amplă privind responsabilitatea platformelor sociale în protejarea tinerilor.

Modelul australian este urmărit cu interes și în Europa. În prezent, Regatul Unit, Franța, Spania și Austria se numără printre țările care analizează introducerea unor măsuri similare pentru limitarea accesului adolescenților la rețelele sociale.

Autoritățile susțin că astfel de măsuri sunt necesare pentru a reduce expunerea minorilor la conținut dăunător, dezinformare, cyberbullying și alte riscuri asociate utilizării intensive a platformelor digitale.

În același timp, criticii avertizează că implementarea unor sisteme stricte de verificare a identității poate ridica probleme legate de confidențialitate și de protecția datelor personale.

Rose Wang susține că obiectivul protejării copiilor nu trebuie pus în opoziție cu dezvoltarea unor noi servicii digitale.

Potrivit acesteia, autoritățile ar trebui să adopte reguli care să țină cont de diferențele dintre marile corporații și companiile aflate la început de drum. În timp ce platformele dominante au capacitatea financiară de a implementa rapid orice modificare legislativă, firmele mai mici pot fi împinse în afara pieței de costurile suplimentare.

Oficialul Bluesky consideră că supravegherea ar trebui să fie mai strictă în cazul companiilor care controlează deja cea mai mare parte a pieței, în timp ce startup-urile și firmele inovatoare ar trebui sprijinite pentru a putea dezvolta alternative mai sigure și mai eficiente.

Platforma Bluesky a fost lansată inițial ca un proiect dezvoltat în cadrul Twitter și a beneficiat de sprijinul cofondatorului platformei, Jack Dorsey.

În prezent, Bluesky are aproximativ 43 de milioane de utilizatori și o echipă formată din circa 40 de angajați. Deși este considerată una dintre cele mai importante alternative la X, dimensiunea sa este incomparabil mai mică decât cea a marilor jucători din industrie.

Companii precum Meta, Alphabet, X sau Reddit gestionează sute de milioane sau chiar miliarde de utilizatori și beneficiază de resurse financiare și tehnice uriașe.

În acest context, conducerea Bluesky avertizează că viitoarele reglementări privind protecția minorilor trebuie să fie suficient de stricte pentru a asigura siguranța copiilor, dar și suficient de echilibrate pentru a nu bloca concurența și inovația într-un sector aflat într-o continuă transformare.