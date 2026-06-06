Studiu. Joaca îi face pe copii mai fericiți și îi ajută să învețe, însă multe familii spun că nu au suficient timp pentru ea

Joaca rămâne unul dintre cele mai importante instrumente pentru dezvoltarea copiilor, contribuind atât la starea lor de bine, cât și la formarea unor competențe esențiale pentru viață. Un studiu prezentat în raportul „The Power of Play” arată că atât copiii, cât și părinții și adulții recunosc beneficiile majore ale jocului, însă timpul dedicat activităților recreative în familie continuă să fie insuficient.

Potrivit datelor cercetării, 95% dintre copii spun că joaca îi ajută să se relaxeze și să uite de stresul asociat școlii. În același timp, 95% dintre părinți consideră că activitățile de joacă sporesc fericirea și starea de bine a familiei și contribuie la consolidarea relațiilor dintre membrii acesteia. De asemenea, 87% dintre adulți afirmă că joaca îi ajută să se relaxeze și să se simtă mai calmi.

Rezultatele studiului arată că beneficiile jocului depășesc simpla recreere. Aproape toți copiii intervievați, respectiv 95%, spun că joaca îi ajută să încerce idei noi și să descopere lucruri diferite. În același timp, 67% afirmă că preferă să învețe prin intermediul jocului.

Părinții împărtășesc aceeași opinie. Nu mai puțin de 88% dintre aceștia consideră că joaca este importantă pentru procesul de învățare, procent apropiat de cel atribuit educației formale din școală.

Studiul evidențiază și rolul jocului în dezvoltarea unor competențe considerate esențiale pe piața muncii și în viața de zi cu zi.

Nouă din zece părinți spun că joaca îi ajută pe copii să își dezvolte abilități importante pentru viitor. Printre cele mai menționate competențe se numără creativitatea, indicată de 93% dintre respondenți, comunicarea și capacitatea de rezolvare a problemelor, fiecare cu câte 92%, precum și încrederea în sine, menționată de 91% dintre părinți.

Deși beneficiile sunt recunoscute pe scară largă, multe familii spun că nu reușesc să dedice suficient timp activităților de joacă.

Potrivit cercetării, 84% dintre copii și-ar dori să petreacă mai mult timp jucându-se împreună cu părinții lor. În același timp, 39% dintre copii consideră că programul de lucru al părinților reprezintă un obstacol în calea activităților comune.

De partea cealaltă, 34% dintre părinți recunosc că familia lor nu se joacă suficient împreună. Principalele motive invocate sunt lipsa timpului, programul de lucru prelungit și responsabilitățile casnice.

Concluzia raportului este că joaca nu reprezintă doar o activitate recreativă, ci un element esențial pentru dezvoltarea emoțională, socială și intelectuală a copiilor.

Autorii studiului susțin că familiile ar trebui să acorde mai multă atenție timpului petrecut împreună și să transforme joaca într-o prioritate, având în vedere efectele sale asupra stării de bine, a relațiilor familiale și a dezvoltării competențelor necesare în viața de adult.