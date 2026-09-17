Soarele a produs o nouă erupție și se îndreaptă spre Pământ. Ce efecte va avea asupra câmpului magnetic

Un nor de material eliberat de Soare luni este așteptat să ajungă pe Pământ joi și ar putea provoca o furtună geomagnetică minoră. Potrivit unui raport publicat de EarthSky, realizat împreună cu un cercetător solar al NASA, fenomenul ar putea fi însoțit de aurore vizibile la latitudini mari.

Norul de materie solară provine dintr-un eveniment care a început luni, iar datele analizate ulterior au indicat că o parte din material se deplasează în direcția Pământului. Modelele Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA) indică o posibilă sosire în jurul zilei de joi.

Atmosfera exterioară a Soarelui este formată din gaz extrem de fierbinte și încărcat electric. Uneori, cantități foarte mari din acest material sunt expulzate în spațiu, fenomen pe care oamenii de știință îl numesc ejecție de masă coronală (CME), potrivit NASA.

Evenimentul observat în prezent a început cu o erupție produsă în regiunea activă AR4528. În ziua următoare, analiza suplimentară a datelor a arătat că o parte din materialul eliberat se îndreaptă spre Pământ, ceea ce a dus la estimarea că acesta ar putea ajunge în apropierea planetei joi.

Meteorologii spațiali estimează că efectele nu trebuie să apară toate simultan. Condițiile s-ar putea intensifica treptat pe parcursul zilei, deoarece vântul solar rapid provenit de la o gaură coronală poate contribui la impulsul ejecției de masă coronală.

Atunci când materialul solar ajunge în apropierea Pământului, acesta poate interacționa cu câmpul magnetic al planetei. În urma acestei interacțiuni poate apărea o furtună geomagnetică, fenomen care poate avea efecte diferite în funcție de intensitatea sa.

Furtunile geomagnetice pot influența funcționarea sateliților, sistemele de navigație și comunicațiile. În cazul unor evenimente mai puternice, efectele se pot extinde și asupra rețelelor electrice.

Unul dintre efectele vizibile ale activității geomagnetice este apariția aurorelor. Particulele încărcate provenite de la Soare interacționează cu gazele din atmosfera Pământului, iar această interacțiune produce luminile caracteristice aurorei boreale.

În timpul furtunilor geomagnetice mai intense, aurorele se pot extinde mult dincolo de regiunile polare. Astfel de fenomene pot deveni vizibile în zone în care apariția lor este, în mod normal, rară.

Pentru evenimentul prognozat acum, însă, nivelul estimat este unul redus. NOAA anticipează condiții de tip G1, care reprezintă cel mai scăzut nivel de pe scara sa geomagnetică, formată din cinci trepte.

La nivelul G1, NOAA indică posibilitatea unor fluctuații slabe ale rețelelor electrice. Sateliții pot resimți, de asemenea, efecte minore asociate furtunii geomagnetice.

Aurorele pot apărea în timpul unui astfel de eveniment, însă sunt așteptate în principal la latitudini mari. Prognoza actuală nu indică o extindere neobișnuit de mare a aurorelor boreale în Europa.

Pentru majoritatea oamenilor, este puțin probabil ca acest eveniment să producă perturbări tehnologice observabile. Nivelul G1 indicat de prognoză este asociat cu efecte reduse, iar posibilitatea unor aurore extinse pe suprafețe mari rămâne limitată.

Totuși, efectele exacte ale materialului solar nu pot fi stabilite doar prin momentul estimat al sosirii sale. Modul în care acesta interacționează cu câmpul magnetic al Pământului are un rol important în intensitatea fenomenului geomagnetic.

EarthSky a precizat că impactul va depinde de felul în care câmpul magnetic al materialului solar care ajunge în apropierea Pământului interacționează cu propriul câmp magnetic al planetei.