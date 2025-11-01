O furtună solară comparabilă cu Evenimentul Carrington din 1859 ar putea distruge toți sateliții aflați pe orbita Pământului și ar genera un haos tehnologic global, avertizează Agenția Spațială Europeană (ESA).

Simulările realizate la Centrul European de Operațiuni Spațiale din Darmstadt, Germania, arată că o erupție solară de magnitudinea X45 ar declanșa o undă uriașă de radiații, urmată de o ejecție de masă coronală (CME) cu o viteză de peste 7 milioane de kilometri pe oră.

Potrivit experților ESA, o astfel de furtună ar avaria grav toate sistemele de comunicații prin satelit, ar perturba rețelele GPS și ar putea duce la colapsul rețelelor electrice de pe Pământ.

Coordonatorul programului de modelare spațială al ESA, Jorge Amaya, a explicat că fluxul imens de energie emis de Soare în acest scenariu ar pune în pericol toți sateliții aflați pe orbită, niciunul neputând fi considerat în siguranță.

„Fluxul imens de energie emis de Soare ar putea avaria toți sateliții aflați pe orbită. Într-un scenariu de magnitudinea Evenimentului Carrington, niciun satelit nu ar fi în siguranță”, a explicat Jorge Amaya, citat de LiveScience.

Simularea realizată de ESA a evidențiat trei faze distincte de impact:

prima undă de radiații, care ar dezactiva sateliții aflați în afara protecției câmpului magnetic terestru;

o a doua undă care ar afecta grav sistemele de navigație și comunicațiile;

în final ejecția de masă coronală, care ar amplifica rezistența aerodinamică a sateliților cu până la 400%, determinându-i să piardă altitudine și să se prăbușească spre Pământ.

Un precedent de intensitate mai redusă a fost înregistrat în mai 2024, când o furtună geomagnetică a afectat GPS-urile și sistemele de agricultură din Statele Unite, generând pierderi de circa 500 de milioane de dolari.

Într-un scenariu de amploare Carrington, daunele ar fi incomparabil mai mari: un studiu din 2013 estima pierderi de până la 2,6 trilioane de dolari doar în America de Nord, în timp ce impactul global ar depăși orice capacitate actuală de răspuns.

Expertul ESA Gustavo Baldo Carvalho a subliniat că apariția unui astfel de fenomen nu este o chestiune de posibilitate, ci de timp, estimând o probabilitate de aproximativ 12% ca o furtună solară de nivel Carrington să se producă în acest secol.

„Nu e o chestiune «dacă», ci «când» se va întâmpla”, a avertizat Gustavo Baldo Carvalho.

Pe fondul creșterii accelerate a numărului de sateliți, care s-ar putea multiplica de zece ori până în 2050, o viitoare „megafurtună solară” ar putea avea consecințe catastrofale pentru infrastructura globală și viața modernă.