Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru TVP World, că retragerea a circa 700 de soldați americani din România face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a posturii strategice a Statelor Unite și nu semnalează o schimbare în relațiile bilaterale sau în angajamentele de securitate ale Washingtonului față de regiune.

„Decizia nu a vizat România”, a spus ministra, precizând că Bucureștiul și Washingtonul intenționaseră să anunțe simultan măsura, însă informația a devenit publică mai devreme.

Ea a subliniat că ajustarea prezenței americane pe teritoriul românesc nu modifică echilibrul de securitate din regiune:

„Nu ne bucurăm de ea, dar o respectăm”, a afirmat Oana Țoiu, adăugând că această decizie nu afectează capacitatea de descurajare a NATO pe flancul estic.

Șefa diplomației române a evidențiat că relațiile strategice cu Statele Unite rămân solide, iar cooperarea în domeniul apărării, securității maritime și investițiilor în industria de apărare va continua în același ritm.

„Cooperarea continuă în domeniul securității Mării Negre, al energiei și al investițiilor în industria de apărare”, a declarat Oana Țoiu, subliniind că aceste teme vor fi abordate și în cadrul Forumului industrial al NATO, care se va desfășura la București luna viitoare.

De asemenea, ministra a subliniat că România și SUA își coordonează constant eforturile privind modernizarea infrastructurii de apărare și a sistemelor logistice, elemente esențiale pentru menținerea capacității de reacție rapide a NATO în regiune.

În ceea ce privește războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Oana Țoiu a reafirmat angajamentul ferm al României de a sprijini Kievul și de a susține regimul de sancțiuni internaționale.

„Nu trebuie să fim naivi”, a spus ministra, explicând că apărarea democrației și a statului de drept presupune educație, transparență și reziliență.

Ea a anunțat că România lucrează la înăsprirea sancțiunilor aplicate celor care încalcă restricțiile internaționale, în concordanță cu politicile Uniunii Europene.

Totodată, Oana Țoiu a transmis un mesaj de unitate în fața agresiunii ruse:

„România, Polonia și aliații lor trebuie să devină mai puternici împreună”, a spus ministra, adăugând că „încercările președintelui Vladimir Putin vor eșua”.

Decizia Pentagonului de a reloca Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate din România, fără o înlocuire imediată, a fost interpretată de unii analiști ca un posibil semnal al schimbării priorităților strategice ale SUA.

Washingtonul a explicat însă că măsura este o „ajustare strategică”, parte dintr-un plan mai amplu de redistribuire a resurselor militare pentru a acoperi mai eficient zonele de interes global, inclusiv regiunea Indo-Pacific.

Autoritățile de la București și oficialii americani au transmis în repetate rânduri că această schimbare nu echivalează cu o retragere a Statelor Unite din Europa, ci cu o optimizare a prezenței forțelor aliate.