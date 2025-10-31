Măsura are scopul de a consolida legătura dintre femei și structurile militare, în contextul în care acestea reprezintă în prezent aproximativ 17% din efectivele armatei elene, procent care se aliniază mediei globale, potrivit autorităților elene.

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a susținut că este necesară dezvoltarea infrastructurii, culturii și mentalității adecvate pentru ca femeile să poată servi alături de bărbați în caz de nevoie. Decizia Greciei urmează exemplul altor țări europene care permit deja înrolarea voluntară a femeilor în armată.

„Vom începe recrutarea voluntară a femeilor în 2026. Vom forma o unitate de 100 până la 150 de voluntari pentru a consolida și mai mult legătura dintre femei și Forțele Armate. Totuși, trebuie să facem un pas mai departe – să creăm infrastructura necesară, precum și mentalitatea și cultura, astfel încât, dacă va fi vreodată nevoie, femeile să poată servi alături de bărbați în Forțele Armate Grecești”, a declarat Nikos Dendias, vorbind la a 4-a Conferință Economică de la Naftemporiki

Printre aceste state se numără Cipru, care a adoptat în aprilie 2025 o lege ce oferă femeilor posibilitatea de a se înscrie voluntar în serviciul militar; Finlanda, unde din 2024 femeile pot participa la serviciul militar în aceleași condiții ca bărbații, armata rămânând obligatorie pentru bărbați; Elveția, care permite femeilor să se înroleze în toate ramurile armatei, inclusiv în unitățile de luptă; și Austria, unde femeile se pot înrola voluntar în armată.

Amintim că Ministerul Apărării din Grecia a semnat un acord interguvernamental cu omologii cehi pentru vânzarea a 60 de obuziere autopropulsate M110A2 de calibrul 8 inch (203 mm), împreună cu un pachet mare de muniție și rachete, potrivit relatărilor presei citate de Kyiv Post.

Pachetul include 150.000 de proiectile și încărcături de tragere, precum și mii de rachete ZUNI, deși raportul grecesc nu precizează exact numărul rachetelor aer-sol sau valoarea transferului aferente acestora.

Valoarea obuzierelor a fost comunicată la 31,2 milioane de euro. În plus, raportul menționează transferul unui volum semnificativ de muniție compus din 50.000 de proiectile explozive M106 evaluate la 41,5 milioane de euro, 30.000 de proiectile îmbunătățite M404 ICM estimate la 33 de milioane de euro și 30.000 de proiectile cu mine dispersate DPICM evaluate la 33,6 milioane de euro. Conform documentelor, tunurile și muniția aferentă, în valoare totală de 106,3 milioane de euro, urmează a fi predate „așa cum sunt”, fără recondiționare.

Armata greacă reclasificase sistemul M110A2 ca nefuncțional în 2023, motivând o adecvare limitată a acestui tip de armament pentru eventuale conflicte viitoare. Această reclasificare pare să fi facilitat decizia de vânzare către Cehia. Raportul oficial publicat în Grecia nu a furnizat detalii suplimentare privind numărul exact al rachetelor aer-sol ZUNI sau valoarea separată a acestora în cadrul tranzacției.

O estimare publicată de surse ucrainene (publicația Militarnyi) a ridicat valoarea totală a vânzării la cel puțin 199 de milioane de euro, sumă sensibil mai mare decât totalul menționat în raportul referitor strict la obuziere și anumite tipuri de muniție; diferența pare a reflecta elemente neprecizate oficial, cum ar fi rachetele ZUNI sau alte componente neinventariate public.