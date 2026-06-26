Ce pregătește China până în 2030 ar putea schimba echilibrul energetic mondial

SURSA FOTO: Facebook, Hidroelectrica – Bateriile de stocare de la BESS Crucea Nord

China și-a stabilit un nou obiectiv pentru transformarea sistemului energetic, vizând ca jumătate din energia electrică produsă să provină din surse nefosile până în anul 2030. Ținta este inclusă în noul plan cincinal dedicat sectorului energetic, publicat joi, și marchează o creștere față de obiectivul de 42,3% stabilit pentru anul 2025.

Documentul prezintă direcțiile de dezvoltare ale sistemului energetic și stabilește o serie de obiective privind extinderea capacităților de producție din surse regenerabile, reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea unor noi tehnologii.

Potrivit planului, China urmărește ca energia eoliană și cea solară să reprezinte peste 50% din capacitatea totală instalată până în 2030. La finalul anului 2025, această pondere este estimată la aproximativ 47%.

Strategia reflectă continuarea investițiilor în dezvoltarea surselor regenerabile, într-un context în care statul asiatic rămâne cel mai mare producător de energie regenerabilă din lume.

În același timp, China este și cel mai mare emițător de carbon la nivel mondial, motiv pentru care documentul stabilește și un obiectiv obligatoriu privind reducerea intensității emisiilor de carbon din sectorul energetic cu peste 10% pe parcursul următorilor cinci ani.

Intensitatea emisiilor de carbon reprezintă cantitatea de emisii raportată la fiecare unitate de producție, fiind unul dintre indicatorii utilizați pentru evaluarea eficienței climatice a sistemului energetic.

Planul prevede extinderea capacității de stocare a energiei hidroelectrice fără pompare până la 300 de gigawați în anul 2030. Anterior, autoritățile stabiliseră o țintă de 180 de gigawați până în 2027.

Totodată, documentul stabilește o creștere semnificativă a producției de hidrogen regenerabil. Noul obiectiv este de 2 milioane de tone metrice anual până în 2030, comparativ cu ținta anterioară de 100.000–200.000 de tone pe an, prevăzută pentru 2025.

Planul reafirmă și obiectivul potrivit căruia consumul de cărbune ar urma să atingă nivelul maxim până în anul 2030. Documentul nu precizează însă valoarea la care acest consum ar urma să ajungă înainte de începerea declinului.

Printre direcțiile de dezvoltare incluse în noua strategie sunt menționate și „Centralele electrice spațiale”, prezentate drept un domeniu de inovare pentru anii următori.

Acest concept este asociat posibilității furnizării de energie electrică către centrele de date spațiale pe care China intenționează să le dezvolte pentru aplicații de inteligență artificială în următorii cinci ani.