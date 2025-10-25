Catedrala Națională este dedicată Înălțării Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României.

Săli polivalente

„La Cota-16 este o sală mare. Acolo este un muzeu şi spaţii pentru apărare civilă care sunt şi obligatorii. După aceea, mai avem un paraclis, un spaţiu foarte mare, de 11 metri înălţime, la demisol, exact sub Cota 0, care este ca o a doua biserică. Sub altarul de la parter am propus o necropolă patriarhală”, a spus arh. Constantin Amâiei, potrivit basilica.ro. „Tot la cota aceasta, pe nişte spaţii laterale, sunt nişte săli polivalente, care au fost făcute chiar la solicitarea Părintelui Patriarh pentru activităţi conexe. După aceea, e spaţiul liturgic principal de la Cota 0 şi o succesiune de spaţii până sus, la baza turlei principale, la cota 56, accesibile vizitatorilor. Noi am conceput şi un circuit turistic, ca la celelalte catedrale mari din lume”.

Arhitectul Catedralei Naționale a declarat că terenul de aproape șase hectare din jurul edificiului va fi transformat într-un parc, sporind astfel suprafața de spații verzi din București.

Porticurile, piațeta și turlele fac parte din ansamblul arhitectural al Catedralei Naționale și conturează acest spațiu sacru în peisajul urban al Bucureștiului. Ele reprezintă o mărturie a spiritualității și istoriei românești, îmbinând tradiția cu elemente moderne.

Inspirate de pridvoarele brâncovenești, porticurile au atât un rol estetic, cât și practic, marcând esplanada și facilitând accesul principal prin pridvorul cu arcade, aflat la nord-vest și sud-vest. Porticurile de pe laturile nord și sud delimitează zona altarului de vară, creând cadrul ideal pentru slujbele în aer liber.

Esplanada din fața catedralei are o suprafață de 11.600 m² și poate găzdui până la 23.200 de persoane în timpul slujbelor exterioare. Acest spațiu deschis este conceput pentru a facilita participarea la evenimente religioase și culturale.

Sub piațetă se află un spațiu subteran extins, denumit simbolic „Peștera citadină Sf. Andrei”, cu un volum total de 87.505,67 m³ și o capacitate de 6.900 persoane. Acest loc este destinat activităților culturale, catehetice, sociale și muzeale, oferind o extensie modernă funcțională a catedralei.

Silueta catedralei este definită de opt turle, ce îmbină elemente arhitecturale din diverse regiuni ale României. Ansamblul central include o turlă principală și patru turle secundare, iar la vest se află trei turle mari suplimentare.

Turla principală (Pantocratorul) : atinge 120 m până la baza crucii și adăpostește la interior o icoană a lui Hristos Pantocrator realizată în mozaic.

Turla-clopotniță: situată pe latura vestică, deasupra exonartexului, găzduiește cele șase clopote ale catedralei, turnate de firma Grassmayr la Innsbruck, cu o greutate totală de 33 tone, clopotul principal cântărind 25 tone și având balans liber.

Clopotul principal al Catedralei Naționale, cu aproximativ 25 de tone și 3 metri în înălțime și diametru, se numără printre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa, conform Basilica.ro.

Catedrala Națională dispune de șase clopote, dintre care cinci au greutățile: 3.450 kg, 1.700 kg, 1.000 kg, 750 kg și 450 kg, turnate pe 21 aprilie 2017. Greutatea totală a tuturor clopotelor este de 33 de tone, iar acestea sunt acordate după notație muzicală: DO# (gama 0) – clopotul mare, DO#, MI#, SOL#, LA# (gama 1) și DO# (gama 2).

Fiecare clopot este inscripționat cu stema Patriarhiei Române, portretul Patriarhului României și crucea patriarhală, alături de inscripția: „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018”. Costul acestor clopote a fost suportat integral de Patriarhia Română.

Accesul în Catedrala Națională se realizează prin 27 de uși de bronz, decorate cu reprezentări ale lui Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinților Apostoli și unor sfinți români. Aceste uși marchează intrarea principală și contribuie la valoarea artistică și spirituală a edificiului.

Ușile Catedralei Naționale cântăresc aproximativ 800 kg fiecare și sunt dotate cu un sistem automat de deschidere și închidere. Ușile principale îi reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe Maica Domnului, în timp ce lateral, pe câte trei uși pe fiecare parte, sunt reprezentați doi dintre cei 12 Apostoli.

Sfântul Apostol Andrei este prezent în apropierea Maicii Domnului, fiind ocrotitorul României și al doilea hram al catedralei, după Înălțarea Domnului. Această simbolistică reflectă atât tradiția religioasă, cât și rolul spiritual al edificiului.

Vitraliile Catedralei Naționale au fost realizate de meșteri români sub coordonarea artistului Lucian Butucariu, profesor la Universitatea Națională de Artă, specialist în sticlărie și vitralii.

Un element deosebit este vitraliul monumental de pe fațadă, reprezentând Înălțarea Domnului. Lucrarea impresionantă are 15 metri înălțime și 5,5 metri lățime, fiind alcătuită din 29 de panouri, finalizată în doar trei luni, demonstrând atât talentul meșterilor, cât și performanța proiectului artistic.

Vitraliile Catedralei Naționale combină metode tradiționale cu materiale moderne de înaltă calitate, majoritatea provenind din Germania. Procesul de execuție începe cu tăierea precisă a sticlei colorate conform desenului artistic. Detaliile figurative, esențiale pentru reprezentarea sfinților și a scenelor simbolice, sunt realizate manual, folosind emailuri și grisaiuri.

Fiecare piesă de sticlă este apoi arsă în cuptoare speciale la temperaturi între 580 și 610°C, ceea ce fixează permanent pictura. Vitraliile sunt integrate într-o structură de tâmplărie metalică, asigurând rezistență și durabilitate.

Ferestrele catedralei, cu înălțimea de 11 metri, includ rozeta impresionantă de pe fațada vestică. La vitraliile turlei, atât cele interioare, cât și cele exterioare, a contribuit și artistul vitralist Victor Săraru, adăugând valoare artistică și autenticitate întregului ansamblu.

Catedrala Națională găzduiește cel mai mare iconostas ortodox din lume, realizat în tehnica mozaicului. Între 2019 și 2025, au fost create mozaicuri pe o suprafață de aproximativ 25.000 mp, ilustrând scene din Vechiul și Noul Testament, viața Mântuitorului, Maica Domnului, Sfântul Apostol Andrei, sfinți, proroci, martiri și ierarhi din toate epocile Bisericii.

Pereții interni includ și reprezentări ale sfinților mărturisitori din temnițele comuniste, precum și stâlpii Ortodoxiei românești. Mozaicurile, realizate sub coordonarea pictorului Daniel Codrescu, folosesc aproximativ 10.000 de pietricele pe metru pătrat, din peste 2.500 de nuanțe, aplicate cu adeziv special pe bază de ciment și finisate cu retușuri pentru o armonie perfectă.

Icoanele Catedralei Naționale au fost realizate cu materiale importate din Veneția și Carrara, de la renumitul furnizor Orsoni, recunoscut la nivel mondial pentru piatră și mozaic de calitate superioară.

Iconostasul are o suprafață de 406,98 mp, cu lungimea de 23,8 metri și înălțimea de 17,1 metri, și cuprinde 45 de icoane dispuse în patru registre.

Icoana Maicii Domnului Platytera , situată în absida altarului, are 16 metri înălțime și este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România, fiind una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă.

Icoana Pantocrator din turla principală măsoară 12 metri în diametru, iar chipul Mântuitorului, lucrat de Alina Codrescu, are 4,5 metri și a fost realizat din 2.400 kg de piese de mozaic.

Metalul a jucat un rol esențial atât în etapele constructive, cât și în arhitectura interioară a Catedralei Naționale.

Un element deosebit a fost schela metalică temporară ridicată în interiorul turlei principale, Turla Pantocrator, numită de Părintele Patriarh Daniel „turnul de rugăciune”. Aceasta reprezintă cel mai înalt punct al edificiului, simbolizând locul de unde rugăciunile se înalță către Dumnezeu.

Privită de jos, schela formează un culoar înalt în formă de cruce, reflectând ascensiunea spirituală a rugăciunii. Această structură a fost indispensabilă pentru montarea icoanei Mântuitorului „Atotțiitorul” la 106 metri înălțime.

Timp de șase luni, artiștii au asamblat 2.400 kg de piese de mozaic din Italia, realizând o lucrare de peste 150 mp ce ilustrează chipul Mântuitorului.

Turlele și acoperișul sunt acoperite cu aproape 20.000 mp de tablă din aliaj special de cupru TECU-GOLD, unul dintre cele mai durabile materiale de învelitoare din lume. Pe turla principală, la circa 130 m înălțime, a fost montată în aprilie 2025 o cruce metalică de 7 m și 7 tone.

Catedrala dispune de galerii interioare, scări și opt lifturi moderne pentru accesul la diverse niveluri. O scară elicoidală conduce la balconul panoramic (Belvedere) de la cota +91 m, oferind o priveliște impresionantă asupra Bucureștiului.

Iluminatul interior al Catedralei Naționale este asigurat de candelabre monumentale realizate de firma austriacă Orion Grup. Candelabrele din abside au 6 metri în diametru, iar cel principal, din turla Pantocrator, măsoară 7 metri. Toate sunt fabricate din alamă masivă, cu elemente de conectare din oțel.

La Atelierele Patriarhiei Române au fost realizate și obiecte liturgice din metal prețios, inclusiv chivotul după macheta catedralei, seturile de vase sfinte, crucile, sfeșnicele, evangheliile și racla ce adăpostește moaștele Sfântului Apostol Andrei. Candelele din argint masiv, câte 9 kg fiecare, prezintă motive brâncovenești.

Bugetul total estimat la finalizare depășește 200 de milioane de euro, finanțarea provenind din fonduri publice, donații private și alocări guvernamentale. În 2024, Guvernul a alocat 20 milioane euro, Consiliul Județean Ilfov 10 milioane lei, iar Primăria Sector 2 – 2 milioane lei.

Jandarmeria Capitalei, împreună cu alte instituții, va asigura ordinea publică la sfințirea picturii Catedralei Naționale, pe 26 octombrie. Începând de sâmbătă, vor fi instituite dispozitive de siguranță și culoare speciale de acces, pentru a preveni aglomerările și incidentele.

Duminică, peste 800 de jandarmi vor fi prezenți în punctele cheie, iar accesul participanților începe la ora 07:00 prin trei intrări: Paraclisul „Sfântul Ioan Gură de Aur” și cele două din strada Izvor. În interiorul Catedralei vor avea acces doar invitații oficiali, iar în piațeta Catedralei – grupurile organizate de pelerini. Restul persoanelor vor putea staționa în exterior, în Piața Arsenalului sau pe strada Izvor și Calea 13 Septembrie, cu acces în interior după ora 20:00.

În perioada 27-31 octombrie, credincioșii pot intra pentru închinare în Sfântul Altar, inclusiv pe timpul nopții, cu peste 100 de jandarmi prezenți zilnic pentru a menține ordinea și a oferi îndrumări. Voluntarii organizatorului vor sprijini, de asemenea, gestionarea fluxului participanților.

− cei prezenţi să manifeste răbdare şi să adopte un comportament civilizat;

− să respecte indicaţiile jandarmilor şi regulile impuse de organizator;

− să fie atenţi la bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale unor infracţiuni de furt din buzunare;

− părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii;

− în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, să solicite ajutorul jandarmilor aflaţi în apropiere sau să apeleze numărul de urgenţă ”112”.

De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

Totodată, recomandăm tuturor participanţilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări contrare prevederilor legale.

Este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.