Patriarhul Daniel a subliniat că recunoașterea celor patru sfinți români aghioriți – Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sfinții Cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu – în Sinaxarul Bisericii de către Patriarhia Ecumenică în 2025 apropie și mai mult bisericile ortodoxe surori.

Acesta a precizat că aceste modele de sfințenie oferă exemple concrete de comuniune și cooperare în Domnul Iisus Hristos și a adăugat că sărbătorirea lor poate fi un moment de binecuvântare, întărire a credinței și a iubirii frățești, precum și o reînnoire a misiunii și a vieții spirituale, pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.

„Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult bisericile ortodoxe surori, iar prin cei patru sfinți cuvioși români aghioriți – Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și sfinții cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în Sinaxarul Bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete de comuniune și cooperare în Domnul Nostru Iisus Hristos”, a spus Părintele Patriarh. „Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne ajute să folosim această împlinire ca pe un moment luminos de binecuvântare și bucurie, de întărire a credinței și a iubirii frățești, știind că sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi și un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început, pe Slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin”, a încheiat acesta.

Patriarhul Constantinopolului a subliniat semnificația cultului sfintelor icoane, amintind de două momente istorice majore pentru Biserica Ortodoxă a României: împlinirea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei prin decizia sinodală și patriarhală, confirmată prin tomosul din 1885 al patriarhului Ioachim al IV-lea, și aniversarea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii la rangul de Patriarhie, stabilită prin tomosul Patriarhului Vasile al III-lea în 1925.