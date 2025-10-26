Patriarhul Daniel, discurs la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Patriarhul Daniel a subliniat că recunoașterea celor patru sfinți români aghioriți – Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sfinții Cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu – în Sinaxarul Bisericii de către Patriarhia Ecumenică în 2025 apropie și mai mult bisericile ortodoxe surori.
Acesta a precizat că aceste modele de sfințenie oferă exemple concrete de comuniune și cooperare în Domnul Iisus Hristos și a adăugat că sărbătorirea lor poate fi un moment de binecuvântare, întărire a credinței și a iubirii frățești, precum și o reînnoire a misiunii și a vieții spirituale, pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.
„Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult bisericile ortodoxe surori, iar prin cei patru sfinți cuvioși români aghioriți – Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și sfinții cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în Sinaxarul Bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete de comuniune și cooperare în Domnul Nostru Iisus Hristos”, a spus Părintele Patriarh.
„Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne ajute să folosim această împlinire ca pe un moment luminos de binecuvântare și bucurie, de întărire a credinței și a iubirii frățești, știind că sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi și un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început, pe Slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin”, a încheiat acesta.
Patriarhul Constantinopolului evidențiază aniversările importante ale Bisericii Ortodoxe Române
Patriarhul Constantinopolului a subliniat semnificația cultului sfintelor icoane, amintind de două momente istorice majore pentru Biserica Ortodoxă a României: împlinirea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei prin decizia sinodală și patriarhală, confirmată prin tomosul din 1885 al patriarhului Ioachim al IV-lea, și aniversarea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii la rangul de Patriarhie, stabilită prin tomosul Patriarhului Vasile al III-lea în 1925.
„Sfânta icoană nu este o simplă lucrare de artă, nici un element decorativ al bisericilor, al mănăstirilor sau al caselor noastre, ci este răspunsul puternic al teologiei ortodoxe împotriva ereziilor care tăgăduiesc adevărul întrupării Fiului lui Dumnezeu și al celor care nu primesc îndumnezeirea omului prin har”, a transmis Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului.
„Arta bizantină a icoanei și a mozaicului a dat naștere unor capodopere unice și nepieritoare, păstrate și la Constantinopol, centrul principal în care a fost dezvoltată și cultivată în această artă, dar și în Grecia, la Sfântul Munte Athos, în Tesalonic, în Creta, la Meteore, în Cappadocia, în Cipru, la Muntele Sinai, în mănăstirile Stavnic, Hora, Sfântul Luca, în Ravenna, în Italia, în România, în zona Moldovei, dar nu numai în Serbia și în alte părți”, a adăugat el.
„Aceste opere sunt admirate, cercetate și studiate chiar și de către oameni de știință, artiști și iubitori ai frumosului de artă sacră din afara spațiului creștin. De aceea sunt firești bucuria și entuziasmul nostru duhovnicesc de astăzi la finalizarea și sfințirea solemnă a picturii acestui prea frumos lăcaș de cult. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. (…) Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze, să sfințească, să mântuiască acest oraș, această țară și pe voi toți, împreună cu rugătorii, dăruindu-vă cere de folos pentru mântuire. Amin!”, a încheiat.