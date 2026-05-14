Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” (TNOMID) face publică sinteza raportului său de activitate pentru anul 2025, în contextul evaluării manageriale prevăzute de lege pentru această perioadă. Conducerea instituției consideră că rezultatele unui an excepțional merită să fie cunoscute public, de toți cei interesați de starea teatrului muzical românesc.

Raportul integral, publicat pe 30 aprilie 2026 și disponibil la www.opereta.ro, documentează în detaliu modul în care TNOMID a încheiat exercițiul financiar 2025.

Performanța este cu atât mai semnificativă cu cât a fost obținută într-un an marcat de austeritate bugetară severă: bugetul a fost adoptat abia la finalul lunii martie 2025, subvențiile pentru bunuri și servicii au fost diminuate cu peste 20%, iar cheltuielile de funcționare au crescut cu 44% din cauza scumpirii utilităților. În aceste condiții, veniturile din bilete au crescut cu 65%, iar veniturile din parteneriate cu 75%.

Context național și european

TNOMID a avut cea mai mare creștere a veniturilor proprii (+67%) în anul 2025, în din rândul tuturor instituțiilor muzicale subvenționate de Ministerul Culturii și ocupă al doilea loc după încasările din vânzarea de bilete 3,8 milioane lei) și ponderea veniturilor proprii în buget (11%). La nivel european, eficiența instituției este comparabilă cu Opéra-Comique din Paris și Volksoper din Viena, cu o sală de trei ori mai mică.

Misiune și identitate

TNOMID este singura instituție publică din România cu mandat explicit de promovare a operetei și musicalului, genuri interpretate exclusiv în limba română. În 2025, instituția a asigurat 30% din producția națională de teatru muzical, ca număr de reprezentații, mai mult decât oricare altă organizație, publică sau privată.

Repere artistice ale anului 2025:

Musicalul „Romeo și Julieta”: 32 de reprezentații, 15.688 spectatori, 1,4 milioane lei încasări brute

Festivalul „Re: Strauss” – celebrarea bicentenarului Johann Strauss II și a 75 de ani de la înființarea instituției

Evaluare și transparență

Evaluarea managerială este o procedură normală, prevăzută de lege pentru toate instituțiile publice de cultură.

