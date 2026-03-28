Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul Axis Communications pentru Capital, sectorul de securitate video se îndreaptă tot mai mult din zona de simplă înregistrare către una orientată spre decizie și prevenție.

În acest context, camerele video nu mai sunt percepute doar ca echipamente de supraveghere, ci ca elemente esențiale ale infrastructurii digitale a unei organizații. Rolul lor evoluează către generarea de informații acționabile, utile în procesele operaționale și în luarea deciziilor, potrivit explicațiilor oferite de Andrei Gavriliu.

Această schimbare influențează inclusiv modul în care sunt evaluate investițiile, accentul mutându-se de la costul inițial al echipamentelor la eficiența operațională obținută în timp, precum reducerea timpilor de reacție, optimizarea proceselor și creșterea nivelului de control asupra operațiunilor.

„Supravegherea video modernă nu mai reprezintă doar un martor direct al evenimentelor cu potențial infracțional, ci dispune prin fiecare revizie de valente analitice tot mai complexe si precise. Astfel, din perspectiva Axis, în următorii cinci ani, securitatea va migra tot mai mult din zona de „înregistrare” în zona de „decizie și prevenție”. Camerele video nu vor mai fi privite ca simple echipamente, ci ca resurse vitale ale infrastructurii digitale, capabile să transforme imaginea în informație acționabilă, utilă pentru procesele de business. Asta înseamnă că investiția nu va fi evaluată doar prin numărul de camere instalate la valoarea de achizitie inițială, ci prin eficiența operațională obținută: timpi de reacție mai mici, mai puține incidente, procese mai bine controlate, decizii proactive și o administrare mai ușoară pentru organizațiile cu multe locații. În același timp, soluțiile pe care le propunem noi, Axis și partenerii, devin tot mai flexibile si scalabile, combinând administrarea la distanță cu procesarea locală, astfel încât companiile să și poată susține ritmul de crește, fără dificultăți semnificative în redimensionarea infrastructurii și fără blocaje atunci când apar schimbări în planurile de business”, a explicat Andrei Gavriliu, Sales Engineer Axis Communications, pentru Capital.

În ceea ce privește provocările majore ale anului 2026, accentul cade pe încredere și securitate cibernetică, a subliniat reprezentantul Axis Communications. Orice echipament conectat la rețea devine parte integrantă a ecosistemului IT al unei companii și trebuie gestionat conform acelorași standarde ca orice sistem critic. Acest lucru implică actualizări regulate, control riguros al accesului și o responsabilitate clară pe întreg ciclul de viață al soluției.

În paralel, complexitatea proiectelor moderne crește, beneficiarii solicitând sisteme care nu doar funcționează, ci sunt ușor de administrat, integrate cu alte procese și capabile să ofere rezultate măsurabile.

O altă presiune importantă este cea a costurilor, spune specialistul. Companiile caută să reducă cheltuielile ascunse asociate cu stocarea datelor, traficul de rețea sau intervențiile manuale frecvente. În acest sens, industria este împinsă să livreze soluții mai eficiente, mai ușor de întreținut și mai predictibile din punct de vedere bugetar, adaptate nevoilor organizațiilor cu multiple locații.

„În 2026, provocarea principală este încrederea: orice echipament conectat la rețea devine parte din ecosistemul tehnologic al companiei și trebuie tratat cu aceleași reguli ca orice alt sistem critic. Asta aduce în prim-plan securitatea cibernetică și disciplina de operare: actualizări regulate, controlul accesului la resurse, transparență și responsabilitate pe tot ciclul de viață al soluției. A doua provocare o reprezintă complexitatea proiectelor moderne. Beneficiarii nu mai caută doar un sistem care „merge”, ci unul care se administrează simplu si eficient, se integrează cu restul operațiunilor și oferă rezultate măsurabile. În plus, există o presiune a costurilor și a resurselor: companiile vor să reducă costurile ascunse, precum stocarea excesivă, traficul inutil în rețea sau timpul pierdut cu verificări si actualizari manuale. Industria va fi obligată să livreze soluții mai eficiente, mai ușor de întreținut și mai predictibile ca buget”, a subliniat specialistul.

Inteligența artificială integrată direct la nivelul camerei reprezintă unul dintre cele mai importante avansuri tehnologice recente. Camerele IP moderne pot procesa date local, pot rula algoritmi de analiză, pot filtra alertele false și pot extrage metadate relevante. Acest lucru permite reducerea semnificativă a volumului de date transmis și stocat centralizat, optimizând astfel consumul de resurse și costurile operaționale. În același timp, sistemele devin mai rapide în reacție și mai precise în identificarea evenimentelor relevante.

Această evoluție schimbă și rolul operatorilor umani, care se mută din zona de monitorizare continuă în cea de supervizare a alertelor generate automat. Practic, camerele devin instrumente analitice care contribuie direct la procesele decizionale, transformând supravegherea video într-o componentă activă a strategiilor de business.

„Astăzi, camerele IP sunt dispozitive inteligente, care dispun de procesoare specializate capabile să proceseze imaginea local, să ruleze modele de analiză AI, să filtreze alarmele false și să extragă metadate – informații non vizuale, utile pentru prelucrări rapide și relevante în optimizarea proceselor și eficientizare operațională. Beneficiul major este că analiza se face chiar acolo unde se întâmplă evenimentul, la nivelul camerei, nu la distanță. Camera poate identifica tipare relevante, poate reduce semnificativ alertele inutile și poate transforma fluxul video într-un set de informații ușor de căutat și de folosit. În loc să trimitem și să stocăm centralizat cantități mari de date video neprelucrate, sistemul procesează la sursă și transmite cu prioritate ceea ce contează, reducând semnificiativ costurile de exploatare a rețelei și cele de stocare. În termeni de business, asta se traduce prin eficiență, sustinută prin reacție mai rapidă și costuri mai mici. Asadar, AI-ul integrat în industria video a redefinit rolul acesteia în procesele de business, de la monitorizare la prevenție, din martor în interpret și analist, deschizând drumul automatizărilor complexe prin integrare cu tehnologii auxiliare, audio, radar sau senzori non-vizuali. Rolul operatorului devine acum acela de supervizor, analizând exclusiv situațiile semnalate de sistemul de supraveghere, iar camera devine o resursă decizională direct la fața locului”, a mai spus acesta.

În ceea ce privește arhitecturile hibride, anul 2025 a adus o consolidare a unui model echilibrat între administrarea centralizată și procesarea locală. Organizațiile caută flexibilitate și control, evitând dependența de o singură infrastructură. Astfel, funcțiile de administrare și vizibilitate sunt gestionate de la distanță, în timp ce analiza și procesarea datelor sunt realizate la nivel local. Acest model permite scalarea facilă a sistemelor, adăugarea de noi locații fără reconstrucții majore și adaptarea rapidă la schimbări operaționale sau bugetare.

Un alt avantaj al arhitecturilor hibride este reziliența. În cazul unor întreruperi sau limitări temporare, sistemele continuă să funcționeze, fără a afecta în mod semnificativ activitatea organizației. Această caracteristică devine esențială pentru companiile care operează în medii distribuite și care au nevoie de continuitate operațională.

„Din ceea ce am observat din discuțiile cu clienții Axis, în 2025 s-a văzut clar că organizațiile caută un echilibru pragmatic. În primul rând vor administrare simplificată și acces la distanță, dar fără să depindă total de o singură infrastructură. De aceea, arhitecturile hibride au evoluat către un model în care partea de control, administrare și vizibilitate centralizată devine mai ușor de făcut la distanță, iar o parte tot mai mare din „inteligență” și procesare rămâne la nivel local. Pentru companii, asta înseamnă mai multă flexibilitate: pot începe cu un proiect mai mic, pot adăuga locații fără să reconstruiască sistemul și își pot adapta modul de funcționare în funcție de cerințe, bugete și politici interne. În același timp, acest model scalabil aduce si reziliență: dacă apar întreruperi sau limitări temporare, sistemul continuă să funcționeze, iar activitatea nu este blocată sau restrictionata”, a explicat Andrei Gavriliu.

În ceea ce privește tehnologiile emergente, inclusiv cele cuantice, interesul există la nivel de cercetare, însă aplicarea practică în securitatea video este limitată în prezent. Accentul rămâne pe utilizarea unor tehnologii mature, testate și validate, care să asigure stabilitate și predictibilitate, subliniază Andrei Gavriliu.