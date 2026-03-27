Împrumutarea mașinii unui prieten, membru al familiei sau coleg de serviciu este o situație destul de frecventă. Fie că este vorba despre o urgență, o călătorie planificată sau pur și simplu despre un gest de ajutor, mulți șoferi acceptă să ofere cheile și să împrumute mașina fără să se gândească prea mult la implicațiile legale și financiare.

În realitate, responsabilitățile proprietarului nu dispar în momentul în care altcineva urcă la volanul mașinii sale. Din contră, pot apărea situații complicate dacă nu sunt cunoscute regulile și obligațiile.

De la amenzi și accidente până la probleme legate de asigurare sau despăgubiri, împrumutarea unei mașini presupune anumite riscuri.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de amenzi. În multe cazuri, sancțiunile contravenționale sunt trimise direct proprietarului mașinii, chiar dacă acesta nu se afla la volan în momentul încălcării regulilor.

Autoritățile pot solicita proprietarului să comunice cine conducea vehiculul la data respectivă. Dacă acesta nu oferă informațiile cerute în termenul legal, riscă o sancțiune separată. În situațiile în care șoferul este identificat, amenda și eventualele puncte de penalizare sunt transferate către persoana care a condus efectiv.

Totuși, procedura poate deveni complicată dacă împrumutul a fost informal, fără martori sau dovezi clare. În astfel de cazuri, proprietarul poate ajunge să suporte consecințele.

Un alt risc major apare în cazul unui accident. Chiar dacă la volan se află altcineva, mașina este asigurată pe numele proprietarului. Polița de răspundere civilă auto acoperă, în mod normal, pagubele produse terților, indiferent cine conduce, atâta timp cât șoferul are permis valabil.

Problemele pot apărea atunci când daunele depășesc limitele de despăgubire sau când există clauze speciale în contractul de asigurare. În anumite situații, proprietarul poate fi implicat în proceduri administrative sau chiar în litigii, mai ales dacă se contestă circumstanțele accidentului.

În plus, un accident produs de o altă persoană poate duce la creșterea costului asigurării la reînnoirea poliței. Astfel, consecințele financiare se pot resimți și pe termen lung.

Împrumutarea mașinii unei persoane fără permis valabil sau aflate sub influența alcoolului ori a altor substanțe poate genera probleme grave. Dacă proprietarul știa sau ar fi trebuit să știe aceste lucruri, responsabilitatea sa poate fi analizată de autorități.

În astfel de cazuri, pot apărea sancțiuni suplimentare, iar despăgubirile acordate de asigurator pot fi refuzate sau recuperate ulterior. Situațiile devin și mai complicate dacă accidentul produce vătămări corporale sau pagube semnificative.

Potrivit legii din România, în următoare situații, deținătorul mașinii riscă pedeapsa cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau amendă penală:

nu are permis de conducere;

are un permis de conducere necorespunzător ori acesta a fost retras sau anulat sau dreptul de conducere al persoanei căreia i-a fost încredințată mașina a fost suspendat ori acea persoană nu are dreptul de a conduce autovehicule în România;

persoana care a primit mașina a consumat alcool și are o îmbibație de alcool în sânge de peste 0,8 g/l de alcool pur în sânge;

persoana care a primit mașina a consumat substanțe psihoactive.

Mulți proprietari împrumută mașina pentru o utilizare punctuală: o deplasare în oraș sau un drum scurt.

Problemele apar atunci când vehiculul este folosit în alte scopuri, cum ar fi transportul de marfă, activități comerciale sau călătorii în străinătate fără acord.

Aceste situații pot încălca prevederile contractelor de asigurare sau ale leasingului, dacă mașina este finanțată.

În unele cazuri, firma finanțatoare trebuie informată înainte ca vehiculul să fie condus de altă persoană.

Pe lângă accidentele grave, există și situații mai frecvente: zgârieturi, lovituri minore sau defecțiuni cauzate de stilul de condus.

Stabilirea responsabilității pentru aceste daune poate crea tensiuni între proprietar și șofer.

Fără o înțelegere clară, costurile reparațiilor pot rămâne în sarcina proprietarului. De aceea, unii șoferi preferă să stabilească de la început reguli simple privind utilizarea mașinii și eventualele despăgubiri.

Camerele de supraveghere pentru viteză, rovinietă sau acces în anumite zone transmit notificările către proprietar. Acesta trebuie apoi să identifice persoana care conducea sau să achite sancțiunea.

Dacă mașina este împrumutată frecvent, gestionarea acestor situații poate deveni dificilă.

Uneori, notificările ajung după luni de zile, iar discuțiile despre responsabilitate devin mai complicate.

În cazul polițelor facultative, pot exista restricții legate de vârsta sau experiența șoferului. De exemplu, anumite contracte prevăd franșize mai mari dacă vehiculul este condus de persoane sub o anumită vârstă.

Nerespectarea acestor condiții poate duce la costuri suplimentare în cazul unei daune. Proprietarii care nu citesc atent clauzele pot descoperi prea târziu că despăgubirea este mai mică decât se așteptau.

Specialiștii recomandă câteva precauții înainte de a împrumuta mașina. Verificarea permisului, stabilirea clară a perioadei de utilizare și discutarea responsabilităților în caz de incident pot reduce riscurile.

De asemenea, este utilă informarea despre condițiile asigurării și, dacă este cazul, notificarea firmei de leasing sau a asiguratorului. Chiar și o înțelegere scrisă informală poate ajuta la clarificarea situațiilor neprevăzute.