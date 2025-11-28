Grupul petrolier ungar MOL analizează posibilitatea de a intra în acţionariatul companiei Naftna Industrija Srbije (NIS), iar dialogul pe această temă continuă la nivel politic şi comercial. Informaţia a fost prezentată public de Gergely Gulyas, şeful de cabinet al premierului Viktor Orban, care a explicat într-un briefing de presă că demersul se află în evaluare. Anunţul vine într-o perioadă în care structura actuală a acţionariatului NIS generează dificultăţi la nivel internaţional.

Conform datelor oficiale, două companii ruseşti – Gazprom Neft şi Gazprom – controlează 44,9%, respectiv 11,3% din NIS. Statul sârb deţine 29,9% din acţiuni, iar restul este împărţit între mici investitori şi angajaţi. Structura de proprietate a devenit însă problematică după ce sancţiunile impuse firmelor ruseşti au început să afecteze funcţionarea companiei.

Restricţiile financiare au dus la blocarea procesării plăţilor bancare către NIS, iar operatorul croat de oleoducte JANAF a oprit transporturile de ţiţei spre rafinăria din Pancevo. Astfel, compania se confruntă cu presiuni semnificative asupra lanţului său de aprovizionare, cu efecte care pot fi resimţite rapid pe piaţa internă a carburanţilor.

Autorităţile din Serbia avertizează că rafinăria de la Pancevo – singura din ţară – riscă să fie oprită dacă situaţia sancţiunilor nu se clarifică până la finalul săptămânii. O astfel de întrerupere ar avea impact direct asupra stocurilor de combustibil ale Serbiei în preajma sezonului rece, iar guvernul de la Belgrad încearcă să evite un astfel de scenariu.

Premierul Viktor Orban urmează să se întâlnească cu preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, în cadrul unei vizite oficiale, iar subiectul NIS este unul dintre punctele principale de discuţie.

Într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, Orban a transmis că:

„Ungaria va face totul pentru a ajuta Serbia să se aprovizioneze cu carburant”, însă nu a detaliat în ce mod se va materializa sprijinul.

În acelaşi timp, Gergely Gulyas a oferit câteva indicii suplimentare privind perspectivele unei eventuale tranzacţii. Potrivit acestuia, analizele continuă într-un ritm susţinut, iar opţiunea ca MOL să intre în acţionariat reprezintă o posibilitate reală.

El a subliniat că:

„Ar putea exista o oportunitate pentru o tranzacţie normală de piaţă, dar aceste discuţii sunt în curs de desfăşurare. Permiteţi-mi să repet, este în interesul… NIS ca proprietatea rusească să înceteze”.

Declaraţia oficialului ungar indică faptul că Budapesta priveşte această situaţie nu doar ca pe o problemă regională de aprovizionare, ci şi ca pe un context comercial în care un actor energetic important din Europa Centrală ar putea prelua un rol extins pe piaţa sârbă.

Gulyas a mai spus că:

„O opţiune aici este ca MOL să îşi asume un rol mai important”, precizând că Ungaria este „dispusă să ia în considerare” implicarea în facilitarea unei eventuale înţelegeri.

Aceste poziţionări sugerează o strategie în care Ungaria încearcă să contribuie la stabilizarea pieţei energetice regionale, păstrând totodată deschise oportunităţile pentru extinderea companiilor sale în Balcani. În lipsa unei soluţii rapide, Serbia ar putea intra într-o perioadă complicată din punct de vedere al aprovizionării cu ţiţei şi produse petroliere.

În paralel cu discuţiile cu Ungaria, preşedintele Aleksandar Vucic a anunţat că Belgradul oferă acţionarilor ruşi ai NIS un termen de 50 de zile pentru a-şi vinde participaţiile. Vucic a explicat că, dacă nu va exista o tranzacţie în acest interval, statul sârb va prelua operaţiunile companiei şi va prezenta o ofertă de cumpărare.

Această abordare arată că Serbia încearcă să prevină blocaje majore în sectorul energetic şi să reducă riscurile asociate sancţiunilor internaţionale. Măsura este discutată pe fondul dificultăţilor deja generate de întreruperile de transport şi plăţi, iar autorităţile încearcă să găsească o formulă de proprietate care să permită funcţionarea normală a companiei.

Ungaria îşi coordonează propriile acţiuni cu această linie strategică. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunţat că, în luna decembrie, MOL va livra Serbiei cantităţi de ţiţei şi combustibili de două ori şi jumătate mai mari decât în mod obişnuit. Declaraţia arată o intenţie clară de susţinere temporară a aprovizionării până la clarificarea situaţiei privind acţionariatul NIS.

Pe lângă rafinăria din Pancevo, NIS operează şi o reţea extinsă de peste 400 de benzinării în Bosnia Herţegovina, Bulgaria şi România, ceea ce face ca structura companiei să aibă impact asupra unei zone mai largi. Evoluţiile din următoarele săptămâni vor determina modul în care NIS va continua să funcţioneze şi cine va gestiona operaţiunile sale în contextul actual.