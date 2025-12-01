Majoritatea românilor, 88,2%, spun că iubesc România și sunt mândri de țara lor, iar doar 5,7% nu sunt de acord cu asta, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP. Mai exact, dintre ei, 75% sunt complet de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, 13,2% sunt de acord parțial, 4,7% nu sunt nici de acord, nici în dezacord, 2,6% sunt parțial în dezacord, 3,1% sunt total în dezacord, iar 1,4% nu știu sau nu răspund.

Patriotismul rămâne un element important pentru identitatea majorității românilor. Chiar dacă majoritatea sunt de acord, unii oameni au opinii mai nuanțate – fie sunt parțial de acord, indeciși sau în dezacord – ceea ce arată că dragostea față de țară depinde uneori de experiențe personale, situația economică sau încrederea în instituții.

Din punct de vedere politic, alegătorii Partidului Social Democrat (PSD) și ai Partidului Național Liberal (PNL) sunt aproape toți atașați de ideea de patriotism, în timp ce simpatizanții USR sunt mai moderați în acest sentiment.

O explicație este că mulți tineri între 18 și 29 de ani, care susțin USR, se simt mai puțin atașați de țară (73% față de media de 88%). Acest lucru poate fi legat de faptul că au călătorit mai mult în străinătate, folosesc mai mult cultura digitală globală și au o atitudine mai critică față de stat.

Datele au fost colectate între 20 și 26 iunie 2025. Cercetarea s-a făcut prin interviuri telefonice, cu ajutorul unui chestionar. Au participat 1.150 de persoane, alese astfel încât să fie reprezentative pentru populația României de peste 18 ani, ținând cont de sex, vârstă și ocupație. Eroarea maximă a sondajului este de ±2,9%, cu un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele provin din proiectul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, un sondaj lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Scopul Barometrului este să aducă în discuție subiecte importante pentru români și să stimuleze conversații despre politici publice și probleme ale țării. Prin aceste sondaje, se urmărește ca vocea cetățenilor să fie auzită și să contribuie la consolidarea democrației, folosind metode științifice și credibile.