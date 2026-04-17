Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a emis o alertă de maximă importanță privind intensificarea tentativelor de fraudă prin uzurparea identității instituției.

Escrocii folosesc metode tot mai agresive pentru a manipula cetățenii, profitând de autoritatea numelui SIS pentru a obține beneficii financiare ilicite sau date cu caracter personal.

Conform datelor oficiale, infractorii contactează victimele prin apeluri telefonice, mesaje pe rețelele de socializare sau chiar prin întâlniri directe, pretinzând că sunt ofițeri de securitate.

Sub pretextul unor investigații fictive sau al verificării unor presupuse dosare penale, aceștia exercită presiuni psihologice asupra oamenilor.

Scopul final este întotdeauna același: determinarea victimei să efectueze transferuri bancare urgente sau să divulge informații sensibile pentru a evita „consecințe legale” inexistente.

SIS reiterează ferm că aceste practici nu au nicio legătură cu procedurile oficiale. Ofițerii de informații nu solicită niciodată bani, detalii bancare sau parole prin telefon ori aplicații de mesagerie.

Orice interacțiune oficială cu cetățenii se desfășoară strict în cadrul legal stabilit, fără solicitări financiare sau grabă nejustificată.

Pentru a nu cădea în plasa infractorilor, autoritățile de la Chișinău recomandă cetățenilor să manifeste o vigilență sporită. Este esențial să nu furnizați date personale unor persoane necunoscute și să ignorați orice cerere de transfer de bani venită din surse neoficiale.

În cazul în care sunteți contactați de persoane suspecte care se prezintă drept angajați SIS, sunteți îndemnați să întrerupeți comunicarea și să sesizați imediat organele de drept la numărul unic de urgență 112. Instituția colaborează activ cu poliția pentru identificarea și tragerea la răspundere a escrocilor implicați în aceste scheme de manipulare.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) este instituția de stat specializată în asigurarea securității naționale prin activități de informații și contrainformații. Spre deosebire de poliție, care se ocupă de ordinea publică și criminalitatea de rând, SIS are rolul strategic de a proteja independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării, prevenind amenințările externe și interne.

Misiunea sa principală include culegerea de informații relevante pentru apărarea statului, combaterea terorismului, protejarea secretelor de stat și contracararea acțiunilor de spionaj ale serviciilor străine. De asemenea, SIS are un rol crucial în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a acțiunilor care vizează destabilizarea ordinii constituționale.

Instituția funcționează strict în baza legii, fiind o structură apolitică ce raportează atât Președintelui, cât și Parlamentului pentru a asigura un control democratic. Este important de reținut că activitatea sa este preponderent discretă și preventivă.