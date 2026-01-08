Leul moldovenesc continuă să arate o evoluție robustă față de principalele valute străine, arată datele oficiale publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Deși cotațiile euro și dolarului american au rămas nemodificate comparativ cu ziua anterioară, tendința manifestată în ultimele zile reflectă o apreciere vizibilă a monedei naționale.

În plan regional, leul moldovenesc s-a întărit și în raport cu valutele țărilor vecine, fenomen care sugerează o stabilitate superioară în contextul macroeconomic actual.

Euro se tranzacționează miercuri la 19,74 lei. Deși cursul zilnic a rămas constant, BNM a consemnat o scădere graduală a valorii euro în ultimele patru zile, ceea ce semnalează o presiune de apreciere asupra leului moldovenesc.

Dolarul american este cotat la 16,8963 lei, stabil față de ședința precedentă, însă și în acest caz se observă o traiectorie descrescătoare pe intervalul analizat. În general, dolarul rămâne o monedă influențată puternic de deciziile monetare ale Rezervei Federale (Fed), iar în contextul global atenția investitorilor este îndreptată spre ritmul viitoarelor reduceri de dobândă.

Leul românesc, hrivna ucraineană și rubla rusă au marcat de asemenea scăderi față de moneda Moldovei:

Leul românesc – 3,8782 lei MDL

Hrivna ucraineană – 0,3981 lei MDL

Rubla rusă – 0,2083 lei MDL

Cele trei monede au prezentat o dinamică descendentă în ultimele patru zile, ceea ce sugerează că leul moldovenesc se consolidează nu doar în raport cu valutele occidentale, ci și în raport cu monedele din spațiul est-european.

Acest fenomen poate fi explicat atât prin factori interni — precum cererea de lei pe piața locală —, cât și prin factori externi ce influențează regiunea, în special volatilitatea piețelor valutare din Ucraina și Rusia.

Analizând contextul economic, există câteva elemente ce pot contribui la această consolidare:

– Fluxurile valutare sezoniere

În anumite perioade ale anului, diaspora trimite bani în țară, ceea ce sporește cererea de lei moldovenești și poate genera aprecierea monedei naționale.

– Stabilitatea politicii monetare a BNM

BNM menține un regim de curs flotant controlat, care previne fluctuațiile extreme și întărește încrederea mediului economic.

– Dinamica externă a dolarului și euro

Euro și dolarul se deplasează pe fondul deciziilor BCE și Fed privind dobânzile. Reducerea diferențelor de dobândă duce adesea la pierderea avantajului competitiv al acestor valute pentru investitori.

– Deficit comercial și importurile

Volumul importurilor în dolari/euro influențează cererea internă de valută. O scădere a acestora reduce presiunea pe cursul de schimb.

-Pentru consumatori

Un leu mai puternic poate contribui la ameliorarea presiunilor inflaționiste, deoarece mărfurile importate devin mai accesibile.

-Pentru mediul de afaceri

Companiile care importă materii prime beneficiază temporar de costuri mai mici exprimate în lei.

-Pentru exportatori

Pe de altă parte, un leu puternic poate pune presiune pe competitivitatea exporturilor, deoarece produsele moldovenești devin mai scumpe pe piețele externe.

Pe plan regional, volatilitatea hrivnei ucrainene rămâne ridicată din cauza contextului geopolitic, în timp ce rubla rusă este afectată de sancțiuni, fluxuri comerciale limitate și control valutar intern. Leul românesc este influențat de deciziile BNR și de politica fiscal-bugetară a Bucureștiului.

În acest peisaj, leul moldovenesc se poziționează pe o traiectorie stabilă, ceea ce alimentează percepția de rezistență monetară în regiune.