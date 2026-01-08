Costul vieții în orașele europene în 2025 este definit tot mai clar de raportul dintre cheltuielile fixe și veniturile lunare disponibile, iar acest raport diferă semnificativ între regiuni. Potrivit datelor comparative Numbeo pentru 2025, orașele din Europa de Vest și Nord se mențin în topul clasamentelor privind chiria și costurile de întreținere, în timp ce Europa Centrală și de Est rămâne sub aceste niveluri nominale, dar cu o presiune relativ comparabilă asupra veniturilor.

În orașe precum Zurich, Amsterdam sau Paris, chiria pentru un apartament cu un dormitor situat central depășește frecvent 1.500–2.000 de euro pe lună, la care se adaugă utilități medii de 200–300 de euro.

Chiar și în condițiile unor salarii nete medii ridicate, care pot depăși 3.500 de euro lunar, costurile locative ajung să consume între 45% și 55% din venit, conform estimărilor Numbeo actualizate în 2025.

În sudul și estul Europei, nivelul absolut al chiriilor este mai redus, însă ponderea acestora în venitul net rămâne ridicată. În capitale precum Budapesta, Sofia sau București, chiria pentru un apartament similar se situează frecvent între 450 și 700 de euro lunar, dar salariile nete medii sunt semnificativ mai mici, ceea ce reduce marja de manevră a gospodăriilor.

Costul vieții devine astfel un indicator mai relevant atunci când este raportat la venituri, nu doar la prețurile nominale.

Datele Eurostat pentru 2024, cele mai recente disponibile privind veniturile și cheltuielile gospodăriilor, arată că locuința, apa, electricitatea și gazele reprezintă, în medie, peste 24% din cheltuielile totale ale gospodăriilor din Uniunea Europeană. În mai multe state din Europa de Est, această pondere depășește 30%, ceea ce indică o presiune structurală asupra bugetelor familiilor urbane.

Analiza structurii costului vieții în orașele europene în 2025 arată că locuirea rămâne cea mai importantă categorie de cheltuieli pentru populația urbană. Conform Numbeo 2025, utilitățile lunare pentru un apartament de aproximativ 85 de metri pătrați – incluzând electricitate, încălzire, apă și salubritate – variază între 150 de euro în orașe din Europa de Est și peste 300 de euro în orașe din Vestul și Nordul continentului.

În multe capitale europene, costurile cumulate ale chiriei și utilităților ajung să depășească jumătate din salariul mediu net. De exemplu, în Lisabona sau Barcelona, chiria medie pentru un apartament cu un dormitor a crescut în ultimii ani, iar în 2025 se situează în jurul valorii de 1.100–1.300 de euro, în timp ce salariul net mediu rămâne sub 2.000 de euro. Această discrepanță explică presiunea tot mai mare asupra chiriașilor și creșterea ponderii cheltuielilor fixe în bugetul lunar.

În Europa Centrală și de Est, situația este diferită ca nivel, dar nu neapărat ca impact. Salariile mai mici reduc capacitatea gospodăriilor de a absorbi creșteri moderate de prețuri. Datele Eurostat indică faptul că venitul net mediu lunar în mai multe state est-europene rămâne sub 1.200 de euro, ceea ce face ca orice variație a costurilor de locuire să aibă un efect disproporționat asupra nivelului de trai.

Această realitate este reflectată și în indicatorii de povară a locuirii, care măsoară procentul populației ce cheltuiește peste 40% din venit pentru locuință. În 2024, peste 10% dintre locuitorii urbani ai UE se aflau în această situație, cu valori mai ridicate în marile orașe și în rândul tinerilor chiriași, conform datelor Eurostat.

În România, costul vieții în orașele mari în 2025 se menține sub media UE în termeni nominali, dar raportarea la venituri indică o presiune semnificativă asupra bugetelor individuale. Potrivit Numbeo 2025, cheltuielile lunare pentru o persoană singură în București, fără chirie, sunt estimate la aproximativ 780–800 de euro, în timp ce chiria pentru un apartament cu un dormitor în zona centrală se situează, în medie, între 550 și 650 de euro.

Venitul net mediu lunar în România, conform celor mai recente date Eurostat disponibile pentru 2024, se situează în jurul valorii de 1.000–1.100 de euro, cu variații semnificative între sectoare și regiuni. Această relație între venit și costuri arată că, în marile orașe, chiria și utilitățile pot consuma între 45% și 60% din venitul unui angajat, un nivel comparabil cu cel din orașe vest-europene, dar în condițiile unor venituri absolute mult mai mici.

Diferențele între orașele din România sunt vizibile. Cluj-Napoca și București au cele mai ridicate costuri ale locuirii, în timp ce orașe precum Iași, Timișoara sau Craiova se situează la niveluri mai reduse, atât în ceea ce privește chiria, cât și utilitățile. Cu toate acestea, raportul dintre costul vieții și salariul mediu rămâne tensionat în toate centrele urbane mari, în special pentru tineri și gospodăriile cu un singur venit.

Comparativ cu alte state din Europa de Est, România se află într-o poziție intermediară: costuri mai scăzute decât în Cehia sau Slovenia, dar venituri mai mici, ceea ce menține presiunea relativ constantă. Datele comparative Numbeo și Eurostat sugerează că diferențele regionale din interiorul UE nu țin doar de nivelul prețurilor, ci mai ales de capacitatea veniturilor de a susține cheltuielile de bază într-un context urban tot mai scump.