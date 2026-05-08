Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură noul Cod privind organizarea și funcționarea Legislativului, document care modifică regulile de desfășurare a ședințelor plenare și stabilește limba română drept limbă oficială de lucru în plen. Proiectul a fost votat de majoritatea PAS, formațiunea aflată la guvernare și susținută de președinta Maia Sandu.

Noile prevederi prevăd că deputații sunt obligați să ia cuvântul în limba română în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului. Totodată, regulamentul introduce limite de timp pentru discursuri și stabilește conceptul de „oră a votului”, interval în care proiectele legislative aflate pe ordinea de zi vor putea fi supuse votului.

Igor Talmazan, reprezentant al PAS și unul dintre cei care au prezentat proiectul în plen, a explicat că deputații pot continua să utilizeze „limbi minoritare”, însă instituțiile statului trebuie să funcționeze în limba oficială.

Până acum, limba rusă era considerată limbă „interetnică”, iar documentele parlamentare erau traduse în mod curent, potrivit Reuters.

Adoptarea proiectului a provocat tensiuni majore în Parlamentul de la Chișinău, unde reprezentanții opoziției au criticat dur noile reguli și au acuzat majoritatea PAS că încearcă să limiteze libertatea de exprimare a deputaților.

Deputatul comunist Constantin Staris a susținut că modificările afectează legitimitatea Parlamentului și pot crea precedente periculoase în viața politică din Republica Moldova.

„Conform acestei logici, următorul pas ar fi ca Partidul Acţiunii şi Solidarităţii să anuleze alegerile”, a spus el, referindu-se la PAS.

Critici dure au venit și din partea deputatului Alexandru Verșinin, reprezentant al partidului Democrația Acasă, care a afirmat că noile reguli marchează începutul unei degradări democratice în Parlament.

„Dar, stimați colegi, dacă vorbim serios, așa începe totuși o degradare a unei democrații. Ea nu începe cu tancuri. Ea începe să ni se ia câte un minut, să ni se ia câte două-trei întrebări, să ni se ia câte un deputat. Astăzi, o să ne închidă gura nouă, mâine o să aleagă ce întrebări să le de-a jurnaliștii lor, iar poimâine o să le închidă gura și tuturor cetățenilor. Și asta denotă o frică din partea puterii”, a spus el.

Același deputat a criticat și introducerea „orei votului”, dar și limitarea timpului destinat dezbaterilor parlamentare.

„Ce vor ăștia din PAS, stimați cetățeni? Ei vor voturi disciplinate, să-i transforme pe toți deputații în mașinărie de vot. Am să folosesc un cuvânt grecesc: „idioți utili”. 55 cu mâna sus. Votează orice capriciu…”, a declarat Verșinin la tribuna Parlamentului.

În timpul discursului, președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a întrerupt microfonul și l-a sancționat pentru limbajul folosit.

„Știți cum, domnule deputat, sunt nevoit să intervin și să opresc bădărănia, că dumneavoastră știți greaca. Ne-ați convins. Vă rog, luați loc”, a intervenit președintele Parlamentului.

Replica lui Verșinin a venit imediat.

„Și iată așa durează și așa arată democrația lor”, a fost replicat lui Verșinin.

La rândul său, Igor Grosu a răspuns acuzațiilor lansate de opoziție și a comparat comportamentul unor parlamentari cu cel al unei „grupări de provocatori”.

„Deci noi în Parlamentul acesta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislaturii precedente, când erau fix în sectorul ăsta o grupare criminală, iar astăzi i-a luat locul o altă grupare de provocatori”, i-a răspuns Grosu.

În urma schimbului de replici, membrii opoziției au părăsit sala de ședință în semn de protest față de regulamentul votat de majoritatea PAS.

Pe lângă prevederile privind utilizarea limbii române în plen, noul Cod al Parlamentului introduce și reguli mai stricte privind activitatea deputaților și organizarea fracțiunilor parlamentare.

Documentul prevede că deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor mai putea adera ulterior la o altă fracțiune. Totodată, nu vor putea fi create grupuri parlamentare ale partidelor care nu au intrat în Parlament în urma alegerilor sau ale formațiunilor interzise ori declarate neconstituționale.

Proiectul mai stabilește sancțiuni disciplinare, reduceri salariale și restricții privind participarea în delegații parlamentare. De asemenea, regulamentul prevede posibilitatea suspendării unor autorități locale care, potrivit textului, ar încălca deliberat legea sau ar pune în pericol securitatea statului.

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a criticat public noile prevederi și a avertizat că mecanismele disciplinare incluse în regulament pot favoriza abuzurile majorității parlamentare.

„Codul privind organizarea Parlamentului trebuie să apere Parlamentul de abuzurile deputaților. Dar și deputații – de abuzurile majorității. E normal să existe etică, transparență și sancțiuni pentru absențe. În forma actuală, însă, legea creează un mecanism disciplinar uriaș, cu sancțiuni severe și garanții fragile: tăieri salariale, limitarea dreptului la cuvânt, excluderea din delegații, restricții de acces la informații și formule suficient de vagi care permit interpretări periculoase. Iar acolo unde puterea e mare și garanțiile mici, apare inevitabil abuzul. Critica dură în Parlament nu e abatere disciplinară. E oxigenul democrației și esența pluralismului politic. Inclusiv Comisia de la Veneția zice că libertatea de exprimare a parlamentarilor are protecție sporită. Nu putem ajunge la un Parlament în care deputații au mandat, dar nu mai au voce”, a scris Alexandr Stoianoglo.

Critici au venit și din partea primarului Chișinăului, Ion Ceban, care a acuzat opoziția că nu a reacționat suficient de ferm în Parlament.

„PAS a închis gura deputaților din partidele din opoziție și și-au votat un regulament după bunul plac, care nu va permite deputaților să vorbească. Astăzi, opoziția trebuia să se unească în Parlament, să boicoteze, să facă apel comun la instituțiile internaționale și să vorbească cu voce tare despre fărădelegile pe care le fac cei de la PAS. Să blocheze până nu vor veni ambasadorii în plen”, a spus și Ion Ceban.

Pentru lectura a doua, proiectul privind organizarea Parlamentului va fi comasat cu legea referitoare la statutul, conduita și etica deputatului.

Tabel explicativ: principalele modificări adoptate în Parlamentul Republicii Moldova: