Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că problema Metrorex nu este faptul că primește subvenții de la stat, ci lipsa unor decizii importante care să fi pregătit compania pentru viitor.

Oana Gheorghiu a explicat că transportul public este subvenționat în toate marile orașe ale lumii și că este normal ca acest lucru să se întâmple și în România. Totuși, în opinia sa, o companie nu poate funcționa la infinit fără măsuri de restructurare și fără corectarea problemelor acumulate în timp.

„Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de oameni. Problema la Metrorex nu este că primeşte bani de la stat. Problema este că, ani la rând, managementul companiei şi statul român au administrat Metrorex fără preocuparea reală pentru sănătatea companiei pe termen lung. O companie poate supravieţui mult timp pe subvenţii, dar nu poate supravieţui la infinit fără deciziile necesare”, a scris, marţi, pe Facebook, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, Metrorex a ajuns să acumuleze un deficit de aproximativ 1,17 miliarde de lei în perioada 2018-2025.

Vicepremierul a mai afirmat că societatea plătește anual aproximativ 40 de milioane de euro pentru mentenanță și că unele contracte nu protejează suficient interesele companiei.

„În toate marile oraşe ale lumii, transportul public este subvenţionat şi este perfect normal să fie aşa. Însă, în acelaşi timp, deficitul cumulat în perioada 2018-2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei, compania plăteşte aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanţă, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei şi beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată”, a mai transmis vicepremierul interimar.

Oana Gheorghiu susține că Metrorex a devenit „un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat”, iar o parte dintre probleme provin din prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Potrivit acesteia, angajările se fac doar cu acordul sindicatului, promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior, iar managementul este obligat să negocieze constant decizii operaționale care ar trebui asumate direct.

Vicepremierul afirmă că lipsa competiției reale și absența specialiștilor din exterior au blocat compania în propriile mecanisme interne.

Ea a mai precizat că în organigramă există 11 contabili-șefi peste alți 35 de contabili, peste 100 de posturi economice și administrative și 39 de ingineri economiști.

„Când vreme de ani întregi aduci aproape exclusiv oameni formaţi în interiorul aceluiaşi sistem, fără competiţie reală şi fără expertiză nouă, compania începe inevitabil să se blocheze în propriile reflexe”, adaugă Oana Gheorghiu, precizând că în organigramă sunt 11 contabili-şefi peste alţi 35 de contabili, peste 100 de posturi economice şi administrative şi 39 ingineri economişti.

În același timp, Oana Gheorghiu a insistat că Metrorex are și foarte mulți profesioniști care țin sistemul funcțional în condiții dificile și că scopul reformelor este protejarea acestor angajați și a companiei.

„Nu spun asta pentru a ironiza oamenii care muncesc la Metrorex. Chiar din contră: Metrorex are foarte mulţi profesionişti care ţin efectiv sistemul în viaţă şi care muncesc zilnic într-un mediu extrem de dificil. Dar tocmai pentru a-i proteja pe aceşti oameni şi pentru a proteja compania trebuie spus adevărul: O companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile şi lasă problemele să se adune până când ele devin imposibil de ignorat”, a mai declarat vicepremierul interimar.

Potrivit Oanei Gheorghiu, Metrorex deține terenuri, spații și baze sportive care sunt insuficient valorificate.

Ea a susținut și că multe contracte importante generează litigii și riscuri financiare, în timp ce deciziile majore sunt blocate luni întregi între management, minister și sindicat.

În opinia sa, efectele acestor probleme se văd direct în degradarea infrastructurii, în presiunea asupra bugetului public și în calitatea serviciilor oferite călătorilor.

Vicepremierul a afirmat că, deși probabil și prețul biletului va trebui discutat la un moment dat, nu se poate cere populației să plătească mai mult înainte de o reformă internă reală.

„Iar nota de plată vine întotdeauna: prin infrastructură care se degradează;

prin presiune pe bugetul public;

prin servicii mai slabe pentru călători;

sau prin ideea că singura soluţie este creşterea preţului biletului”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a vorbit despre propunerea Guvernului privind introducerea unui management de redresare la Metrorex.

Potrivit acesteia, este nevoie de o echipă cu experiență în restructurare și transformare organizațională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte și să reorganizeze compania.

Vicepremierul a susținut că intervenția trebuie făcută în interesul companiei și al călătorilor și a subliniat că Metrorex aparține oamenilor care folosesc zilnic metroul, nu partidelor politice.

„De aceea am propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experienţă reală în restructurare şi transformare organizaţională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania şi să o readucă pe o direcţie sustenabilă. Altfel spus, o intervenţie profesionistă, făcută în interesul companiei şi al călătorilor. Pentru că Metrorex nu aparţine unui partid, ci oamenilor care aşteaptă în fiecare dimineaţă pe peron şi care au dreptul la un sistem administrat responsabil”, a mai scris Gheorghiu în postarea de pe Facebook.

Declarațiile vin după ce, pe 11 mai, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru schimbări la Metrorex și a trimis Corpul de Control pentru verificări.

„Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curăţenia generală. Şi am început să facem paşi”, afirma Miruţă.

Acesta declara atunci că problemele companiei nu mai pot fi ascunse și că situația este gravă după mulți ani în care dificultățile s-au acumulat.