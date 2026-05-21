În 2025, capacitatea globală de producție a energiei pe bază de cărbune a crescut cu aproximativ 3,5%, în timp ce generarea de electricitate din cărbune a scăzut cu 0,6%. Această evoluție sugerează o schimbare structurală în modul în care este utilizat cărbunele în mixul energetic global.

Fenomenul indică faptul că noile investiții nu se traduc automat în producție crescută, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea surselor regenerabile și al schimbărilor din cererea de energie.

Cele mai mari economii emergente, China și India, rămân principalele motoare ale noilor proiecte pe cărbune, însă și aici se observă o tendință de decuplare între capacitate și producție.

În China, capacitatea pe cărbune a crescut cu 6%, dar producția a scăzut cu 1,2%. În India, capacitatea a urcat cu 3,8%, în timp ce generarea de energie pe cărbune a coborât cu 2,9%.

În ambele cazuri, expansiunea rapidă a energiei solare și eoliene a acoperit cea mai mare parte a cererii suplimentare de electricitate, reducând dependența de centralele pe cărbune chiar și în contextul unor noi investiții.

Raportul arată o reducere semnificativă a numărului de țări implicate în dezvoltarea de noi centrale pe cărbune. Dacă în 2014 existau aproximativ 75 de state active în acest sector, în 2025 numărul a scăzut la doar 32.

Mai mult, aproximativ 95% din noile proiecte de construcție sunt concentrate în China și India, ceea ce indică o polarizare puternică a investițiilor în energie pe bază de cărbune.

Regiuni precum America Latină au eliminat complet noile proiecte pe cărbune, consolidând trendul global de retragere treptată din acest tip de energie.

Un alt aspect important evidențiat de raport este întârzierea procesului de retragere a centralelor vechi. Aproape 70% dintre unitățile programate pentru închidere în 2025 au continuat să funcționeze.

În Uniunea Europeană, majoritatea întârzierilor sunt legate de efectele persistente ale crizei energetice din 2022–2023, în timp ce în Statele Unite prelungirea duratei de funcționare a centralelor este adesea rezultatul unor decizii administrative de menținere a capacităților existente, scrie globalenergymonitor.org.

China rămâne lider global în dezvoltarea de noi capacități pe cărbune, cu peste 160 GW de proiecte noi sau reactivate în 2025 și peste 500 GW în diferite etape de planificare sau construcție.

India continuă, de asemenea, extinderea sectorului, cu aproape 28 GW de noi proiecte propuse și o serie de capacități deja în construcție. Această expansiune are loc simultan cu investiții record în energie regenerabilă, ceea ce evidențiază o strategie energetică duală.

La nivel global, tendințele sunt divergente:

În Indonezia, capacitatea pe cărbune a crescut, inclusiv prin proiecte dedicate industriei grele.

În Turcia, numărul proiectelor a scăzut dramatic, rămânând un singur proiect activ.

În Asia de Sud și Sud-Est, tranziția energetică este neuniformă, unele state reducând dependența de cărbune, iar altele utilizându-l ca soluție de echilibrare a rețelei.

În Africa, dezvoltarea este concentrată în special în Zimbabwe și Zambia.

Un element cheie al raportului este schimbarea structurii pieței globale: deși capacitatea pe cărbune crește, utilizarea sa efectivă scade. Acest lucru sugerează că energia regenerabilă începe să influențeze decisiv funcționarea sistemelor energetice, chiar și în economii unde investițiile în cărbune continuă.

În multe regiuni, energia solară și eoliană nu doar completează cererea, ci încep să reducă utilizarea activelor fosile existente.

Datele din 2025 indică o tranziție energetică globală caracterizată de contradicții structurale. Pe de o parte, investițiile în capacități pe cărbune continuă în anumite economii majore. Pe de altă parte, producția efectivă de energie din cărbune scade, pe fondul expansiunii accelerate a surselor regenerabile.

Această discrepanță sugerează că sistemul energetic global intră într-o etapă de transformare inegală, în care infrastructura existentă și noile tehnologii coexistă într-un echilibru instabil, dar în schimbare.