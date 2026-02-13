În cadrul Adunării Generale a Acționarilor, investitorii au susținut cu peste 90% din voturi adoptarea FID pentru proiectul SMR de la Doicești. Hotărârea a fost luată în prezența acționarilor ce au reprezentat 92,97814% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

Rezultatul votului:

-259.353.433 voturi „pentru”

-19.545.855 voturi „împotriva”

-1.563.598 voturi „abținere”

-0 voturi „neexprimate”

-0 voturi anulate

Decizia vine după finalizarea Studiului de Fezabilitate și după includerea proiectului pe ordinea de zi de către statul român, prin Ministerul Energiei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că aprobarea marchează închiderea unei etape de analiză, dar nu garantează declanșarea rapidă a lucrărilor:

„Ieri practic conducerea Nuclearelectrica și cea a ministerului au constatat că s-a terminat o fază – a doua – deci s-a terminat un studiu de fezabilitate care arată că ar putea exista condiții în viitor pentru a se realiza această investiție.

Asta ar însemna că în perioada următoare vor trebui identificate – dacă se vor identifica – surse financiare pentru a se realiza acaestă investiție. Din câte rețin este o sumă destul de mare care înseamnă 6-7miliarde de dolari și de asemenea, în planul de afaceri va trebui calculată formula prin care acestă energie care s-ar produce intră într-o zonă de consum, ceea ce înseamnă că s-a anunțat în fapt închiderea acestei etape”.

Șeful Executivului a subliniat durata lungă a unor astfel de proiecte:

„Având în vedere suma foarte mare de bani care trebuie acoperită, având în vedere complexitatea unor astfle de proiecte și fapul că sunt la început, estimarea mea este că nu o să vedem o investiție imediat.

Astfel de investiție durează ani de zile 5,6 ani de zile. Avînd experiența anilor trecuți, investiția pe care o avem în curs de modernizare a reactorului 1 de la Cernavodă și de exteindere a celor 2 noi recatoare este o investiție care se bazează pe o tehnologie care am operat-o ani de zile, care este în piață și unde există astăzi surse de finanțare care ne fac să credem că acest proiect nuclear care e o sursă bună de energie pentru România în anii următori e mai fezabilă decât acaestă investiție de tip nou”.

Hotărârea acționarilor vizează finanțarea inițială a primului modul SMR, cu o putere de aproximativ 77 MW. Ulterior, dezvoltarea celorlalte cinci module va fi evaluată în funcție de performanța tehnologică și operațională a acestuia.

Cele șase reactoare modulare mici ar urma să atingă o capacitate instalată totală de 462 MW, echivalentă cu aproape 70% din capacitatea unui reactor de la Cernavodă.

Conform documentelor analizate în AGA:

Iulie 2033 – posibilă începere a operării comerciale pentru primul modul tip NPM

Decembrie 2034 – operare comercială pentru întreaga centrală de 462 MW

Termenele depind de acordurile comerciale pentru achiziția modulelor 2–6.

Documentația tehnică indică scenariul A1.3 ca opțiune preferată:

„La nivelul RPN, în cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate 4 scenarii, dintre acestea, scenariul recomandat de RPN este scenariul A1.3, scenariu care permite o repartizare mai echilibrată a riscurilor în cadrul proiectului. Inițial, vor fi disponibili doar 77 MWe (brut), până când primul NPM demonstrează că funcționează conform design-ului, iar restul modulelor vor fi achiziționate și puse în funcțiune”.

Acționarii au aprobat și derularea activităților necesare fazei Pre-EPC:

„Astfel, în perioada ce urmează (estimativ mai 2026), vom supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor propuneri cu privire la inițierea efectivă a fazei pre-EPC (etapa 3) și implicit a aprobării bugetului, strategiei de finanțare, încheierii contractelor și alte activități specifice acestei etape, pentru care estimăm la acest moment o durată de aproximativ 15 luni, iar bugetul prevăzut este de aproximativ 600 milioane dolari”.

Nuclearelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei (82,49%), deține 50% din RoPower Nuclear S.A., compania de proiect. Restul participației aparține Nova Power & Gas (grupul E-INFRA).

Cronologia proiectului SMR în România

-2020 – semnarea acordului de cooperare cu NuScale

-2022 – lansarea fabricării componentelor

-2023 – anularea proiectului-pilot NuScale din SUA

-2024 – EXIM SUA aprobă finanțare preliminară

-2026 (estimativ) – debut fază Pre-EPC

-2033–2034 – operare comercială (estimativ)

Impact economic și energetic

Potrivit datelor oficiale, proiectul Doicești ar putea genera:

-aproape 200 de locuri de muncă permanente

-1.500 de locuri de muncă în construcție

-peste 2.300 în lanțurile de producție

Centrala SMR este prezentată ca investiție strategică, cu o durată de viață estimată la peste 60 de ani și rol major în decarbonizarea sectorului energetic.