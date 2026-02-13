Vot masiv în AGA pentru decizia finală
În cadrul Adunării Generale a Acționarilor, investitorii au susținut cu peste 90% din voturi adoptarea FID pentru proiectul SMR de la Doicești. Hotărârea a fost luată în prezența acționarilor ce au reprezentat 92,97814% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.
Rezultatul votului:
-259.353.433 voturi „pentru”
-19.545.855 voturi „împotriva”
-1.563.598 voturi „abținere”
-0 voturi „neexprimate”
-0 voturi anulate
Decizia vine după finalizarea Studiului de Fezabilitate și după includerea proiectului pe ordinea de zi de către statul român, prin Ministerul Energiei.
Ilie Bolojan: investiția SMR nu va fi „imediată”
Premierul Ilie Bolojan a explicat că aprobarea marchează închiderea unei etape de analiză, dar nu garantează declanșarea rapidă a lucrărilor:
„Ieri practic conducerea Nuclearelectrica și cea a ministerului au constatat că s-a terminat o fază – a doua – deci s-a terminat un studiu de fezabilitate care arată că ar putea exista condiții în viitor pentru a se realiza această investiție.
Asta ar însemna că în perioada următoare vor trebui identificate – dacă se vor identifica – surse financiare pentru a se realiza acaestă investiție. Din câte rețin este o sumă destul de mare care înseamnă 6-7miliarde de dolari și de asemenea, în planul de afaceri va trebui calculată formula prin care acestă energie care s-ar produce intră într-o zonă de consum, ceea ce înseamnă că s-a anunțat în fapt închiderea acestei etape”.
Șeful Executivului a subliniat durata lungă a unor astfel de proiecte:
„Având în vedere suma foarte mare de bani care trebuie acoperită, având în vedere complexitatea unor astfle de proiecte și fapul că sunt la început, estimarea mea este că nu o să vedem o investiție imediat.
Astfel de investiție durează ani de zile 5,6 ani de zile. Avînd experiența anilor trecuți, investiția pe care o avem în curs de modernizare a reactorului 1 de la Cernavodă și de exteindere a celor 2 noi recatoare este o investiție care se bazează pe o tehnologie care am operat-o ani de zile, care este în piață și unde există astăzi surse de finanțare care ne fac să credem că acest proiect nuclear care e o sursă bună de energie pentru România în anii următori e mai fezabilă decât acaestă investiție de tip nou”.
Ce presupune FID pentru Doicești
Hotărârea acționarilor vizează finanțarea inițială a primului modul SMR, cu o putere de aproximativ 77 MW. Ulterior, dezvoltarea celorlalte cinci module va fi evaluată în funcție de performanța tehnologică și operațională a acestuia.
Cele șase reactoare modulare mici ar urma să atingă o capacitate instalată totală de 462 MW, echivalentă cu aproape 70% din capacitatea unui reactor de la Cernavodă.
Calendar estimativ: 2033 – 2034
Conform documentelor analizate în AGA:
Iulie 2033 – posibilă începere a operării comerciale pentru primul modul tip NPM
Decembrie 2034 – operare comercială pentru întreaga centrală de 462 MW
Termenele depind de acordurile comerciale pentru achiziția modulelor 2–6.
Scenariul recomandat în studiul de fezabilitate
Documentația tehnică indică scenariul A1.3 ca opțiune preferată:
„La nivelul RPN, în cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate 4 scenarii, dintre acestea, scenariul recomandat de RPN este scenariul A1.3, scenariu care permite o repartizare mai echilibrată a riscurilor în cadrul proiectului. Inițial, vor fi disponibili doar 77 MWe (brut), până când primul NPM demonstrează că funcționează conform design-ului, iar restul modulelor vor fi achiziționate și puse în funcțiune”.
Bugetul pentru faza Pre-EPC
Acționarii au aprobat și derularea activităților necesare fazei Pre-EPC:
„Astfel, în perioada ce urmează (estimativ mai 2026), vom supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor propuneri cu privire la inițierea efectivă a fazei pre-EPC (etapa 3) și implicit a aprobării bugetului, strategiei de finanțare, încheierii contractelor și alte activități specifice acestei etape, pentru care estimăm la acest moment o durată de aproximativ 15 luni, iar bugetul prevăzut este de aproximativ 600 milioane dolari”.
Structura proiectului și partenerii
Nuclearelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei (82,49%), deține 50% din RoPower Nuclear S.A., compania de proiect. Restul participației aparține Nova Power & Gas (grupul E-INFRA).
Cronologia proiectului SMR în România
-2020 – semnarea acordului de cooperare cu NuScale
-2022 – lansarea fabricării componentelor
-2023 – anularea proiectului-pilot NuScale din SUA
-2024 – EXIM SUA aprobă finanțare preliminară
-2026 (estimativ) – debut fază Pre-EPC
-2033–2034 – operare comercială (estimativ)
Impact economic și energetic
Potrivit datelor oficiale, proiectul Doicești ar putea genera:
-aproape 200 de locuri de muncă permanente
-1.500 de locuri de muncă în construcție
-peste 2.300 în lanțurile de producție
Centrala SMR este prezentată ca investiție strategică, cu o durată de viață estimată la peste 60 de ani și rol major în decarbonizarea sectorului energetic.
