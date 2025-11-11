La sosirea sa la instanță, Călin Georgescu a fost întâmpinat de mulți susținători care au scandat mesaje precum „Călin Georgescu, președinte!”, reafirmându-și sprijinul pentru fostul candidat la Președinție și câștigător al primului tur din scrutinul anulat.

La ieșirea din sala de judecată, Georgescu a criticat dur clasa politică și procesul în care este implicat, susținând că libertatea de exprimare a fost încălcată și anulată prin intermediul dosarului său.

De asemenea, fostul candidat a subliniuat că orice atentat la libertatea de exprimare reprezintă o treaptă către dictatură și că situația sa constituie, pe lângă o umilință personală, o umilință la adresa întregului popor român.

„Marele Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească: păduchi-păduchi și păduchi cu explicații. În orice caz, astăzi, 11 noiembrie, îl cinstim pe sfântul mare Mina, ocrotitotul celor păgubiți de dreptate și adevăr. În această situație, noi, oamenii, atunci când vedem că dreptatea oamenilor nu e la fel cu dreptatea lui Dumnezeu, năzuim și cerem ajutorul sfinților, care, prin rugăciunea lor, aduc dreptatea lui Dumnezeu. Astăzi este așa: (…) Justiția zidește statul și corupția surpă. În momentul în care trădarea independenței justiției este anulată, lucrurile cad în derizoriu, pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Orice atentat la libertatea de exprimare este o treaptă către dictatură. De aceea, constat și spun că tot ceea ce mi se întâmplă și toate acuzațiile aduse mie legate de libertatea de exprimare – care, atenție, înseamnă că ești liber să spui orice, chiar și adevărul… Deci, în această situație, libertatea de exprimare este faptul că ne-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci este o umilință la adresa poporului român”, a declarat Georgescu.

Fostul candidat a făcut și legătura între dreptatea oamenilor și dreptatea divină, amintind că ziua coincide cu sărbătoarea Sfântului Mina, ocrotitorul celor păgubiți de dreptate și adevăr. În opinia sa, trădarea independenței justiției duce la corupție și subminează statul, iar legile care limitează libertatea de exprimare nu ar trebui să existe într-o democrație autentică.

Avocatul lui Călin Georgescu a precizat că, în fața instanței, au fost prezentate numeroase argumente care, în mod normal, ar trebui să conducă la restituirea cauzei la Parchet. Apărătorul a subliniat că încrederea în Justiție rămâne, însă a reiterat că o Justiție puternică trebuie sprijinită și nu demonizată, sugerând că procesul reflectă mai degrabă tensiunile politice și presiunile externe decât temeinicia juridică.