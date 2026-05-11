Uniunea Europeană a ajuns într-un punct mort, într-o mare criză existențială. O temă ce a fost analizată, luni, la podcastul lui Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, la care a participat fostul ministru de Externe al României Adrian Severin.
Adrian Severin, fost ministru de Externe al României: Uniunea Europeană a fost confiscată
Sunt țări care și-au asumat rolul de hegemoni, iar asta reprezintă o mare problemă în rândul UE, consideră Adrian Severin.
„Uniunea Europeană trece printr-o criză de conducere. Este un lucru deja evident și nu mai merită, am pierde timpul ca să-l argumentăm. Chestiunea însă este alta. Acest derapaj despre care vorbim și pe care îl simțim nu este atât efectul acestei crize de conducere, ci este efectul încercării de transformare a Uniunii Europene într-un imperiu european.
Dominat de câteva puteri, dacă vreți, și este vorba despre confiscarea Uniunii Europene, de câțiva hegemoni europeni care își mai amintesc de trecutul lor imperial și nu uită nimic din acest trecut, nu învață nimic, nu au învățat nimic din acest trecut și vor să-l reproducă”, a afirmat Adrian Severin.
„Această ideologie neagă existența și drepturile statelor națiune”
„Aici este marea problemă, iar ideologia progresistă și globalistă despre care vorbiți nu este decât un alibi al acestei tendințe, al acestui plan un element ajutător, un catalizator al acestui plan. Pentru că această ideologie, de fapt, neagă existența statelor națiune, neagă drepturile statelor națiune.
Neagă democrația, care ar trebui să fie un element esențial al acestei Uniuni Europene. Și din acest motiv, dintr-o Uniune creată de națiunile europene, devine o Uniune care se așază în potență”, mai spune Severin.
„E nevoie de o Uniune pentru salvare”
Invitatul podcastului a mai spus că este nevoie de o Uniune care să salveze de la destrămare proiectul UE, aflat în prag critic.
„În această accepțiune, nu în realitate, sunt antinaționali și antidemocratici, partide antinaționale și antidemocratice.
Ceea ce este antinațional și antidemocratic este și împotriva acelei Uniuni Europene, care a reușit pentru o perioadă sub forma comunităților europene, să fie un realizator și un garant al păcii, dar și al bunăstării și demnității naționale și al libertății pe continentul european sau pe cea mai mare parte a continentului european.
De aceea avem nevoie de o uniune. Salvați Uniunea Europeană!”, a explicat fostul ministru de Externe.
