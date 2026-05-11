Uniunea Europeană a ajuns într-un punct mort, într-o mare criză existențială. O temă ce a fost analizată, luni, la podcastul lui Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, la care a participat fostul ministru de Externe al României Adrian Severin.

Sunt țări care și-au asumat rolul de hegemoni, iar asta reprezintă o mare problemă în rândul UE, consideră Adrian Severin.

„Aici este marea problemă, iar ideologia progresistă și globalistă despre care vorbiți nu este decât un alibi al acestei tendințe, al acestui plan un element ajutător, un catalizator al acestui plan. Pentru că această ideologie, de fapt, neagă existența statelor națiune, neagă drepturile statelor națiune. Neagă democrația, care ar trebui să fie un element esențial al acestei Uniuni Europene. Și din acest motiv, dintr-o Uniune creată de națiunile europene, devine o Uniune care se așază în potență”, mai spune Severin.

Invitatul podcastului a mai spus că este nevoie de o Uniune care să salveze de la destrămare proiectul UE, aflat în prag critic.