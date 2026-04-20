Invitat la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, Adrian Severin a analizat posibilitatea formării unui executiv de uniune națională.

Fostul ministru de Externe consideră că o astfel de formulă ar putea reprezenta o metodă de a dezamorsa criza actuală, deși recunoaște dificultățile majore pentru punerea în practică a acestui proiect.

Adrian Severin a făcut referire la experiența sa guvernamentală trecută pentru a explica de ce termenul de reconciliere nu mai este neapărat cel mai potrivit în contextul social și politic de astăzi.

Distanța dintre viziunile partidelor pare, în opinia sa, aproape imposibil de parcurs prin simple gesturi de bunăvoință.

„Când am avut puterea în ultimul guvern în care am funcționat, ca ministru, deci în 1997, e mult de atunci, am vorbit despre conciliere, despre concilierea istorică. Dar reconciliere politică la ora actuală însă nu mai prea văd cuvântul reconciliere ca fiind potrivit pentru că ar însemna cine să se împace? Victima cu agresorul. Bun, și asta se poate realiza, dar nu în contextul actual”, a afirmat invitatul lui Robert Turcescu.

Analiza fostului diplomat indică faptul că interesele divergente și ideologiile contradictorii fac ca o armonie politică totală să fie nerealistă.

Acesta subliniază că anumite formațiuni politice sunt incompatibile structural din cauza direcțiilor pe care le promovează, fie ele pro-naționale sau orientate către interese externe.

„Reconcilierea presupune nu doar o ștergere a trecutului, ci o ștergere a diferențelor esențiale, nu pot să văd cum să se reconcilieze cei care duc o politică antinațională cu cei care duc o politică pro-națională, anti-democratică, cu cei care duc, mă înțelegeți, sunt mai multe săbii care nu pot să intre în aceeași teacă. Însă, într-adevăr, dacă nu toate partidele, cel puțin partidele care se prezumă a fi românești. USR-ul este un exponent al unei politici străine”, a explicat Adrian Severin.

În ciuda scepticismului legat de o împăcare totală, Severin vede un punct de convergență pentru forțele politice care își asumă identitatea națională și valorile democratice de bază.

Obiectivul principal al unui astfel de Guvern de Uniune nu ar fi guvernarea pe termen lung, ci restabilirea ordinii constituționale și pregătirea unui nou proces electoral care să ofere legitimitate puterii.