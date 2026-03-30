Într-o ediție explozivă a podcastului difuzat de evz.ro, jurnalistul Robert Turcescu și fostul ministru de externe, Adrian Severin, au analizat cauzele crizei economice profunde care lovește România. Discuția a vizat atât contextul internațional tensionat, marcat de conflictul din Iran, cât și ineficiența aparatului administrativ condus de premierul Ilie Bolojan.

Adrian Severin a criticat dur modul în care au fost selectați membrii actualului Executiv, susținând că aceștia nu dețin expertiza necesară pentru a gestiona o țară în perioadă de criză.

„Oamenii aceștia pur și simplu nu știu, ei nu au fost aleși pe criteriul competenței. Arătați-mi un discurs al actualilor membri ai Guvernului care să sugereze că au vreo competență în domeniul respectiv sau în conducerea unei țări în general”, a punctat Severin în dialogul cu Robert Turcescu.

O parte centrală a dezbaterii a fost statutul de suveranitate al României.

În timp ce mulți analiști folosesc termenul de „colonie”, Adrian Severin consideră că realitatea este mult mai sumbră, deoarece nicio putere externă nu își asumă responsabilitatea pentru bunăstarea poporului român.

Responsabilitatea puterii: Într-o colonie clasică, puterea centrală (metropola) intervine pentru a evita colapsul intern sau tulburările sociale.

Lipsa de asumare: Conform lui Severin, nici SUA, nici UE, Germania sau Franța nu și-au asumat oficial rolul de „putere colonială”, lăsând România la voia întâmplării în plan intern.

Instrumente geopolitice: Politicienii români sunt văzuți doar ca piese de șah pe tabla geopolitică, fără a fi ghidați în politicile economice interne care afectează cetățeanul de rând.