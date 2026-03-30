Guvernul Bolojan a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni. Ba mai mult, s-a decis și formarea unui grup de lucru privind creșterea preţurilor la pompă și criza energiei. Astfel, Executivul a mandatat grupul de lucru format din viceprim-miniştrii Marian Neacşu şi Tánczos Barna, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi ministrul Economiei, Irineu Darău.

„Coaliţia de guvernare a analizat, în cadrul şedinţei de astăzi, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creşterii preţurilor la carburanţi asupra populaţiei şi economiei. În acest context, liderii Coaliţiei au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize şi au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi menţinerea echilibrelor economice. Totodată, Coaliţia a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni”, a anunţat PNL, la finalul şedinţei de guvern.

Economistul Adrian Negrescu susține că una dintre cele mai mari probleme ale României în această perioadă o reprezintă gestionarea carburanților, în special a motorinei, în condițiile în care aproximativ 80% din necesar provine din import. Potrivit acestuia, în timp ce autoritățile analizează diverse scenarii, pe piețele internaționale traderii se confruntă pentru stocurile disponibile.

Negrescu a a reamintit că a anticipat încă de la începutul crizei actuale posibile dificultăți în aprovizionare, în ciuda asigurărilor oferite la acel moment de ministrul Energiei, care susținea că România nu va fi afectată datorită surselor externe de petrol. Negrescu a explicat că exista riscul ca multe contracte de livrare să devină incerte pe fondul epuizării stocurilor la nivel global, subliniind că Asia a început deja să cumpere masiv resursele disponibile, chiar și la prețuri foarte ridicate.

În opinia sa, eventualele probleme în importul de motorină ar putea avea consecințe majore pentru economie, de la dificultăți de aprovizionare în magazinele alimentare și dispariția unor produse de pe rafturi, până la închiderea în lanț a firmelor din sectorul de producție, dependente de transport și livrări de componente.