Guvernul Bolojan a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni
Guvernul Bolojan a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni. Ba mai mult, s-a decis și formarea unui grup de lucru privind creșterea preţurilor la pompă și criza energiei. Astfel, Executivul a mandatat grupul de lucru format din viceprim-miniştrii Marian Neacşu şi Tánczos Barna, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi ministrul Economiei, Irineu Darău.
„Coaliţia de guvernare a analizat, în cadrul şedinţei de astăzi, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creşterii preţurilor la carburanţi asupra populaţiei şi economiei. În acest context, liderii Coaliţiei au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize şi au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi menţinerea echilibrelor economice. Totodată, Coaliţia a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni”, a anunţat PNL, la finalul şedinţei de guvern.
Probleme uriașe de aprovizionare în magazinele alimentare
Economistul Adrian Negrescu susține că una dintre cele mai mari probleme ale României în această perioadă o reprezintă gestionarea carburanților, în special a motorinei, în condițiile în care aproximativ 80% din necesar provine din import. Potrivit acestuia, în timp ce autoritățile analizează diverse scenarii, pe piețele internaționale traderii se confruntă pentru stocurile disponibile.
Negrescu a a reamintit că a anticipat încă de la începutul crizei actuale posibile dificultăți în aprovizionare, în ciuda asigurărilor oferite la acel moment de ministrul Energiei, care susținea că România nu va fi afectată datorită surselor externe de petrol. Negrescu a explicat că exista riscul ca multe contracte de livrare să devină incerte pe fondul epuizării stocurilor la nivel global, subliniind că Asia a început deja să cumpere masiv resursele disponibile, chiar și la prețuri foarte ridicate.
În opinia sa, eventualele probleme în importul de motorină ar putea avea consecințe majore pentru economie, de la dificultăți de aprovizionare în magazinele alimentare și dispariția unor produse de pe rafturi, până la închiderea în lanț a firmelor din sectorul de producție, dependente de transport și livrări de componente.
„Marea problemă a României, în momentul de față, devine gestiunea carburanților, a motorinei în principal, având în vedere că 80% din necesar vine din import. În timp ce politicienii analizează scenarii, în piețele internaționale traderii au ajuns să se bată pe stocuri.
Se întâmplă ce estimam la începutul acestei crize când ministrul Energiei ne dădea asigurări că noi nu vom fi afectați, pentru că aducem petrol dinafara zonei de conflict.
Avertizam atunci că s-ar putea ca toate contractele de livrare să fie puse sub semnul întrebării pe măsură ce stocurile la nivel internațional se epuizează. Asia a început, deja, să ,,aspire” din piață la prețuri de dumping tot ce este disponibil în prezent.
Ce ar însemna pentru România o problemă de import de motorină, în principal? De la probleme uriașe de aprovizionare în magazinele alimentare ( dispariția de pe raft a mii de produse) la închiderea în cascadă a firmelor care fac producție în țara asta și care au nevoie de piese, de subansamble, de transport etc.. Situația este gravă, iar perspectivele nu arată deloc bine.
Este exasperant să vezi politicieni care toată ziua militează pe tăierea taxelor (accize și TVA) în condițiile în care această decizie nu mai aduce un impact semnificativ la pompă.
Ce înseamnă o reducere de 30 de bani a accizei la un preț al motorinei care va trece, în perioada următoare, de 13 lei? Nici dacă tăiem un leu, 2 lei din acciză, din TVA, situația nu va fi mai bună atâta timp cât petrolul/motorina se scumpesc la nivel internațional cu cel mai ridicat ritm de la criza din anii 70.
În loc să îl văd pe ministrul Ivan cu scenariile sale fără niciun studiu de impact, fără substanță, aș vrea să îl văd că ne prezintă concret situația stocurilor, măsurile pe care le-a luat pentru a securiza importurile, decizii de restricționare a consumului instituțiilor de stat pentru a mai tempera din povara generată de această criză”, a scris Negrescu pe contul său de Facebook.
