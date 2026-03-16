Robert Turcesu a dialogat, azi, la podcastul pe care îl realizează cu Adrian Severin, fost ministru de Externe al României. Un subiect important, petrecut săptămâna trecută, a fost reprezentat de vizita președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

O întâlnire criticată aspru de Severin. Fostul demnitar consideră că și Nicușor Dan, și Ilie Bolojan au avut o atitudine obedientă în fața liderului de la Kiev.

„Aveți o explicație de ce s-au făcut preș în fața lui Zelenski, Nicușor Dan, Bolojan, Romarmu, Guvernul României, Ministerul Apăririi, toți? Care este explicația acestei, cum să zic, ploconeli teribile pe care am văzut-o în săptămâna trecută?”, a întrebat moderatorul podcastului.

Adrian Severin a corectat și a spus că nu se poate vorbi de o atitudine de moment, ce ține de obediență, ci de una nativă.

„Dumneavoastră, ați formulat ideea într-o manieră pe care eu aș corecta-o puțin. De ce s-au făcut preș? Răspunsul e simplu. Sunt preș, nu s-au făcut preș.

Sunt preșuri din născare, că asta nu e o chestiune care ține de funcție sau de naționalitate, ci de personalitate. De ani de zile încercăm să se aducă în conducerea țării preșuri.

Oameni care sunt prin definiție preșuri, care sunt născuți preșuri. Deci s-a ajuns acolo unde s-a dorit. Am dat deoparte tot ce putea eventual să opună rezistență”, a opinat fostul ministru de Externe.

Adrian Severin este de părere că România, prin oficialii ei, are o atitudine docilă și nu este respectată la nivel internațional.

„În politica externă este la fel ca în fizică. Te sprijini pe ce îți opune rezistență. România nu opune rezistență, nu se poate sprijini nimeni pe ea. Sigur că din când în când este utilă pentru că trebuie să ștergi pe ceva picioarele și preșul este exact bun pentru lucrul acesta.

Trebuie să vorbim și din punctul ăsta de vedere, psihologic. Noi uităm că suntem oameni și suntem sănătoși mental sau nu, fizic sau nu”.

În ceea ce-l privește pe liderul de la Kiev, Adrian Severin atrage atenția că președintele Ucrainei este la bază un actor.

„Domnul Zelenski, dar, e un actor și noi spunem, mă rog, îl cam persiflăm spunându-i că doar e un actoraș de revistă.

Fie că știe să joace bine rolul eroului, fiind actor. Actorii în general să știți că sunt foarte buni în politică pentru că joacă, poeții nu sunt.

Medicii nu sunt buni, pentru că au alte raportări la societate. Știți, medicul se raportează la bolnav, care este în mâna lui total”, a mai spus fostul demnitar.