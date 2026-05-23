România, dependentă de îngrășăminte din import. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că explozia prețurilor la îngrășăminte și închiderea combinatului Azomureș sunt rezultatul unor politici economice considerate „iresponsabile” din ultimii ani.

Acesta afirmă că România, deși este cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, a ajuns să depindă de importuri scumpe, după închiderea capacităților interne de producție din industria chimică.

”Rodul politicilor făcute pentru like-uri pe rețelele sociale este distrugerea economiei. O clasă politică atentă doar la audiența cosmetizată a strălucit în ignorarea problemelor mari, structurale. Politicienii se felicită între ei pentru populisme de doi bani și îngroapă economia reală. De trei ani vorbesc singur despre consecințele închiderii Azomureș și nimeni nu ascultă”, spune acesta.

”Îngrășămintele chimice s-au scumpit, în România, cu 17%, în trimestrul IV 2025 față de trimestrul IV din 2024. Dublu față de media europeană. Asta deși 70% din prețul îngrășămintelor este prețul gazului folosit, iar România este cel mai mare producător de gaze din UE! Numai că gazul românesc nu alimentează niciun combinat chimic. Toate s-au închis. Ultimul fiind chiar Azomureș, acolo unde se produceau jumătate din îngrășămintele necesare țării.

Astăzi importăm în întregime îngrășămintele folosite, din Rusia, din Azerbaidjan și din Austria, de la firma Borouge , deținută de compania națională de țiței din Abu Dhabi, ADNOC si de …OMV, firma austriacă care exploatează 40% din gazele de la noi”, continuă liderul senatorilor AUR.

”Ei bine, îngrășămintele reprezintă 25% din costurile din agricultură. Poate așa vom înțelege de ce decizia politică catastrofală de a ține Azomureș închis din cauza prețului gazului extras la câteva zeci de km distanță a produs un deficit comercial de 6 miliarde de euro la produse alimentare! Continuarea acestui stil populist și habarnist de a face politică ne-a adus aici: să nu putem prelucra resursele naturale și să fim nevoiți să importăm produsele de bază tocmai de unde nu am avea nevoie sa importăm”, mai spune Petrișor Peiu.

Peiu avertizează că tendința de creștere a prețurilor la îngrășăminte ar putea continua, în special în contextul tensiunilor geopolitice internaționale.

El susține că instabilitatea globală ar putea amplifica și mai mult presiunile asupra pieței de îngrășăminte și asupra agriculturii.