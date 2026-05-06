Iranul a anunțat introducerea unui nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz. Navele care intenționează să traverseze zona vor primi un e-mail de la Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, în care vor fi prezentate regulile în vigoare, urmând să obțină un permis de tranzit înainte de a intra în strâmtoare.

Cu toate acestea, detaliile privind modul de funcționare al acestui sistem, regulile exacte de tranzit și felul în care ar fi tratate eventualele încălcări nu au fost clarificate. O solicitare de informații suplimentare adresată noii autorități nu a primit răspuns.

În același timp, postul public de televiziune iranian Press TV a anunțat că mecanismul ar fi deja operațional în Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că va opri temporar misiunea armatei americane de a însoți navele prin Strâmtoarea Ormuz, după doar o zi de la începere. El ar fi luat această decizie pentru a încerca să ajungă la o înțelegere cu Iranul și să oprească conflictul din Orientul Mijlociu.

Planul numit „Proiect Libertate”, care avea rolul de a ajuta navele să iasă din Strâmtoarea Ormuz (un loc îngust de trecere spre Golful Persic, controlat de Iran ca reacție la atacurile suferite), începuse luni. Totuși, liderul american a anunțat pe platforma Truth Social că suspendă acest plan la cererea Pakistanului, care mediază discuțiile, și a altor țări. El a spus că s-au făcut progrese importante spre un acord complet cu Iranul.

Trump a declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună: blocada va continua, dar „Proiect Libertate” va fi oprit pentru scurt timp, ca să se vadă dacă acordul poate fi finalizat și semnat. Trump continuă blocada porturilor iraniene pentru a pune presiune pe Iran să accepte un acord care să oprească războiul început pe 28 februarie, în care sunt implicate SUA și Israel.

În același timp, tensiunile au crescut mult din cauza situației din Strâmtoarea Ormuz. SUA au spus că au scufundat șapte bărci iraniene, iar mai multe nave civile au fost atacate, existând suspiciuni că Iranul ar fi responsabil.

„Am convenit de comun acord că, deşi blocada va rămâne în vigoare, Proiectul Libertate… va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat şi semnat”, a afirmat Trump.

Secretarul de Stat American, Marco Rubio, a spus că partea ofensivă a conflictului dintre SUA și Iran s-a terminat și că Washingtonul a trecut la o etapă defensivă. El a explicat că acum americanii se concentrează pe protejarea navelor comerciale și pe siguranța transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Chiar și așa, SUA continuă blocada porturilor iraniene, iar tensiunile din zonă au crescut rapid în ultimele zile.

Rubio a declarat că operațiunea anterioară, numită „Furia epică”, s-a încheiat și că această etapă a conflictului este depășită. El a explicat că noua fază, „Proiectul Libertate”, are ca scop principal salvarea echipajelor navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz, o rută foarte importantă pentru transportul de petrol.

Tot Rubio a spus că zece marinari civili ar fi murit din cauza blocării traficului de către Iran și că forțele americane ar fi distrus șapte bărci rapide iraniene în zonă. El a subliniat că SUA nu vor începe atacuri, dar a avertizat că, dacă forțele americane vor fi atacate, vor răspunde foarte dur și eficient.

De asemenea, Rubio a menționat că SUA trimit resurse suplimentare pentru a extinde protecția asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, încercând să asigure din nou libertatea de navigație. În paralel, el a spus că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner lucrează intens la o soluție diplomatică, dar că Iranul trebuie să accepte condițiile impuse de Washington. A adăugat că Iranul are o anumită limită de toleranță, dar nu una nelimitată. Rubio și-a exprimat și speranța că China va transmite Iranului că acțiunile din Strâmtoarea Ormuz pot duce la izolarea sa pe plan internațional.

În același context, Trump a criticat din nou regimul iranian, spunând că Iranul ar trebui să accepte înfrângerea. El a susținut că Iranul doar blufează, dar că, de fapt, vrea să ajungă la un acord, mai ales în condițiile în care armata sa ar fi foarte slăbită.

Donald Trump: „Am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, Proiectul Libertate va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat. Ei joacă la cacealma, dar vor să încheie o înțelegere. Și cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet?” Marco Rubio: „Operațiunea s-a încheiat. «Furia epică» s-a încheiat, așa cum a comunicat președintele Congresului. Am trecut de această etapă. Nu vom deschide focul din proprie inițiativă, dar dacă forțele noastre vor fi atacate, răspunsul va fi unul cu eficacitate mortală. Iranul trebuie să vină la masa negocierilor și să accepte condițiile. (…) Are un prag de toleranță ridicat, dar nu unul nelimitat.”

Noul comandant al Forțelor Aeriene Israeliene, Omer Tischler, a spus că Israelul este pregătit să folosească toate forțele aeriene împotriva Iranului, dacă va fi nevoie. El a explicat că urmăresc atent ce se întâmplă în Iran și că sunt gata să trimită avioanele spre est în orice moment, dacă situația o cere.

Tischler, care l-a înlocuit în funcție pe generalul Tomer Bar, a mai transmis că Forțele Aeriene vor continua să acționeze ferm, cu putere și responsabilitate, oriunde este nevoie, împotriva oricărei amenințări sau a oricărui inamic. El a spus că, în acel moment, avioanele israeliene erau deja în aer deasupra Libanului, unde desfășurau atacuri împotriva Hezbollah.