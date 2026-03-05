Statul român, prin Ministerul Mediului, a pierdut un proces important la Curtea de Apel din Paris împotriva grupului austriac OMV AG, acționarul majoritar al OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România. Decizia confirmă o hotărâre arbitrală din 2022 prin care România este obligată să plătească peste 31 milioane euro pentru costuri istorice de mediu, dobânzi și cheltuieli de arbitraj, notează profit.ro.

Litigiul a început în 2020, când OMV AG a inițiat arbitrajul internațional împotriva statului român pentru neplata unor costuri de mediu asumate de stat în timpul privatizării OMV Petrom în 2004. Suma inițială de 155,5 milioane lei (peste 31 milioane euro) acoperă poluarea istorică a amplasamentelor companiei și dobânzile aferente.

Ministerul Mediului a argumentat că plata ar constitui un ajutor de stat ilegal, conform legislației europene. Comisia Europeană a analizat cazul și a transmis observații scrise Curții de Apel din Paris, însă argumentele României nu au fost suficiente pentru a anula decizia arbitrală.

În încercarea de a evita plata, Ministerul Mediului a urmat o strategie complexă:

În octombrie 2022, România a cerut anularea hotărârii arbitrale la Paris, invocând legislația UE privind ajutoarele de stat.

În august 2023, ministerul a depus plângere la Comisia Europeană pentru aceeași temă.

În februarie 2024, a trimis o pre-notificare de ajutor de stat, solicitând verificarea compatibilității deciziei arbitrale cu regulile pieței interne europene.

OMV AG a respins aceste argumente, subliniind că mecanismul de compensare pentru mediu este un instrument contractual prevăzut în acordul de privatizare și nu oferă companiei un avantaj selectiv economic.

Judecătorii francezi au respins solicitarea statului român, arătând că privatizarea Petrom a fost desfășurată transparent, nediscriminatoriu și în conformitate cu principiile economiei de piață. Curtea a constatat că mecanismul de compensare pentru mediu face parte din prețul convenit la privatizare și nu poate fi considerat ajutor de stat ilegal.

Curtea a subliniat, de asemenea, că dovezile prezentate de Ministerul Mediului, inclusiv raportul comisiei de anchetă a Senatului și articolele de presă, nu au pus sub semnul întrebării legalitatea mecanismului de compensare.

Anterior procesului, în decembrie 2025, Guvernul român a încheiat un acord cu OMV Petrom pentru eșalonarea datoriilor istorice de mediu, estimate la peste 1 miliard de lei, pe patru ani, fără dobânzi suplimentare. În baza acestui acord, compania va suporta integral costurile poluării petroliere istorice și obligațiile de mediu pe termen lung, estimate la aproximativ 600 milioane euro.

Decizia Curții de Apel din Paris clarifică faptul că statul român nu poate contesta retroactiv responsabilitățile asumate în 2004 și stabilește un precedent important pentru litigii legate de mediu, privatizare și respectarea contractelor în România.