Un fond esențial pentru seniorii, sub presiune: datele care au surprins autoritățile din SUA

Fondul fiduciar care susține finanțarea serviciilor medicale esențiale pentru persoanele în vârstă din Statele Unite ar putea rămâne fără resurse mai devreme decât estimările anterioare, în timp ce oficiali din domeniul sănătății mizează pe reducerea fraudei și a risipei pentru a încetini presiunea financiară. Mehmet Oz, administrator al Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid, susține că astfel de măsuri ar prelungi durata de funcționare a programului.

Raportul anual al Consiliului de administrație Medicare, publicat recent, arată că fondul fiduciar pentru asigurări de spital se va epuiza în al doilea trimestru din 2033, cu un trimestru mai devreme față de estimările din anul precedent. Fondul susține Medicare Partea A, care acoperă internările spitalicești, îngrijirea paliativă, serviciile din unități de îngrijire medicală specializată și îngrijirea la domiciliu după externare. Oz a afirmat în mod repetat că eliminarea fraudei și a risipei ar „dubla durata de viață a fondului fiduciar Medicare”.

Odată ce fondul va fi epuizat, Medicare Partea A ar urma să acopere aproximativ 89% din beneficii doar din veniturile provenite din taxe salariale. Oficialul american a susținut că programul nu va suferi reduceri ale beneficiilor, menținând linia actuală a autorităților federale privind protejarea sistemului.

„Nu atingem în niciun fel Medicare”, a declarat el pentru Bloomberg în luna mai. „președintele a fost foarte clar, iubește și prețuiește Medicare, va rămâne exact așa cum îl știți, dar va dura mai mult pentru că eliminăm frauda.”

Administrația de la Washington a indicat în mod constant combaterea fraudei și a risipei drept prioritate pentru programe federale precum Medicare, Medicaid și Securitatea Socială, cu obiectivul de a reduce presiunea asupra deficitului bugetar.

Un grup operativ antifraudă coordonat de vicepreședintele JD Vance a anunțat acțiuni îndreptate către centrele de îngrijiri paliative și agențiile de îngrijire la domiciliu acoperite de Medicare Partea A. Autoritățile au introdus măsuri de verificare mai stricte pentru a limita practicile considerate neconforme.

În luna mai, CMS și grupul operativ au suspendat pentru șase luni aprobările pentru noi centre de îngrijiri paliative și agenții de îngrijire la domiciliu, cu scopul de a limita suspiciunile de fraudă.

Totuși, au existat situații în care unele agenții legitime au fost semnalate sau suspendate eronat, potrivit relatărilor publicate de Washington Post. Rata plăților necorespunzătoare din programul Medicare pentru anul fiscal 2025 a fost de 6,55%, echivalentul a 28,83 miliarde de dolari, conform datelor CMS.

Aceste plăți necorespunzătoare pot rezulta din fraudă sau abuz, dar nu sunt întotdeauna asociate direct cu acestea, incluzând și erori de plată sau lipsa informațiilor necesare pentru verificare completă.

Eliminarea integrală a plăților necuvenite ar putea acoperi o parte semnificativă din deficitul estimat, potrivit lui Zach Gaumer, vicepreședinte pentru politici de sănătate la Bipartisan Policy Center. Acesta a subliniat însă că măsurile privind frauda nu sunt suficiente pentru stabilizarea pe termen lung a fondului fiduciar.

Raportul administratorilor Medicare arată că, pentru menținerea solvabilității pe o perioadă de 75 de ani, ar fi necesară fie o reducere de 12% a beneficiilor, fie o creștere a taxei pe salarii de la 2,9% la 3,46%. Documentul mai arată că amânarea deciziilor poate conduce la ajustări mai costisitoare ulterior.

Bipartisan Policy Center a propus mai multe direcții de ajustare, inclusiv limitarea cheltuielilor directe pentru beneficiarii Medicare tradițional, reducerea plăților către unități de îngrijire medicală specializată, agenții de îngrijire la domiciliu și centre de reabilitare. Alte opțiuni discutate includ contractarea unor servicii prin asigurători privați pentru reducerea costurilor și creșterea numărului de beneficiari care plătesc ajustarea lunară în funcție de venit (IRMAA).