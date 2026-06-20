Banca Transilvania, mișcare important de piață, dedicată exclusiv diasporei: opt oferte bancare, accesibile online (P)

Liderul bancar din România tetează un segment de piață cu potential uriaș: românii care au nevoie de banking în România, dar trăiesc și muncesc în altă țară. Banca Transilvania a lansat, în perioada 16–30 iunie, prima campanie de shopping bancară din România destinată exclusiv clienților din diaspora. Mișcarea nu este doar un exercițiu de marketing: BT are deja câteva sute de mii de clienți activi în afara țării și încearcă să transforme această bază într-un avantaj competitiv real.

Contextul contează: românii din diaspora reprezintă unul dintre cele mai interesante segmente pentru sectorul bancar local. Au venituri în valută, trimit bani acasă, cumpără proprietăți în România și revin periodic în țară. BT schimbă abordarea cu o campanie care acoperă opt categorii de produse, toate accesibile digital, prin BT Pay, sau la venirea în România.

Punctul de intrare în campanie este deschiderea de cont: 100% online, gratuit, cu 5% cashback – de până la 100 de euro – din plățile cu telefonul. Practic, BT elimină orice fricțiune de onboarding pentru un client aflat în Berlin, Londra sau Madrid. Creditul imobiliar vine fără comision de analiză și cu opțiuni flexibile de dobândă – fixă introductivă pe doi sau trei ani, ori variabilă, în lei sau euro. Este un produs gândit pentru o realitate frecventă în diaspora: românii care au economisit în valută și vor să investească acasă, dar se lovesc de birocrație bancară sau de lipsa unui produs adaptat situației lor.

Parteneriatul cu Regina Maria introduce în ecuație un element: accesul la servicii de sănătate. Clienții din diaspora pot activa din BT Pay șase tipuri de abonamente medicale, cu 40% discount, adaptate vârstei și sexului. Pachetele includ servicii utilizabile la revenirea în țară – analize, consultații, investigații – dar și telemedicină și terapie psihologică online, disponibile 24/7, indiferent de fusul orar.

Cont nou din BT Pay – 5% cashback, până la 100 EUR, din plăți cu telefonul

Credit imobiliar în România – zero comision de analiză, dobândă fixă sau variabilă, lei sau euro

Asigurare locuință – 15% cashback din valoarea poliței

Abonamente Regina Maria – 6 tipuri, discount 40%, telemedicină și terapie online 24/7

Card posesor desemnat – discount la abonamentele UNTOLD ONE

Card virtual în euro sau dolari – tragere la sorți: 10 invitații duble la Nibiru

BT Pay Kiddo – 10% cashback (max. 50 lei) din cumpărăturile copilului, dacă acesta cheltuiește minimum 300 de lei în perioada campaniei + tragere la sorți: 3 kituri de 400 EUR cu abonament UNTOLD

Card McLaren Gold în euro – tragere la sorți: 10 kituri cu merch

Dincolo de beneficiile individuale, campania BT semnalează o schimbare de perspectivă în industria bancară locală. Diaspora nu mai este tratată ca un segment marginal, ci ca o piață în sine – cu nevoi specifice, cu apetit pentru produse digitale și cu o legătură financiară activă cu România.

Toate ofertele sunt disponibile exclusiv online sau pe site-ul campaniei: campanie.bancatransilvania.ro/acasa-e-oriunde-simti-ca-se-poate. Termenul limită este 30 iunie 2026.