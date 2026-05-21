Pensia pentru limită de vârstă este un ajutor financiar acordat de statul australian și plătit la fiecare două săptămâni. Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele trebuie să fi atins vârsta legală de pensionare, să fi locuit în Australia cel puțin 10 ani și să respecte criteriile privind veniturile și averea.

Valoarea pensiei poate varia în funcție de situația financiară a fiecărui beneficiar, iar autoritățile verifică periodic dacă sunt respectate condițiile de eligibilitate. Pentru mulți pensionari australieni, acest venit reprezintă principala sursă de susținere financiară după retragerea din activitate.

Sistemul australian permite beneficiarilor să călătorească sau chiar să locuiască temporar în alte țări fără a pierde automat dreptul la pensie. Totuși, perioada petrecută în afara Australiei influențează nivelul sumelor primite.

În cazul în care un pensionar părăsește Australia pentru o perioadă de până la șase săptămâni, pensia este plătită în continuare în cuantumul obișnuit, fără modificări, potrivit agenției guvernamentale Services Australia.

Situația se schimbă însă după depășirea acestui termen. Dacă absența din țară durează mai mult de șase săptămâni, suplimentul de pensie este redus la nivelul minim, iar ajutorul acordat pentru energie este suspendat. Astfel, beneficiarul continuă să primească pensia de bază, însă suma totală încasată scade.

Pentru pensionarii care rămân în afara Australiei mai mult de 26 de săptămâni, regulile devin și mai restrictive. În aceste cazuri, valoarea pensiei este influențată de perioada în care persoana a locuit efectiv în Australia între vârsta de 16 ani și momentul pensionării.

Persoanele care au acumulat cel puțin 35 de ani de rezidență în Australia sunt, în general, protejate de aceste reduceri suplimentare. În schimb, cei care au locuit mai puțin de 35 de ani în țară pot primi o pensie diminuată atunci când șederea în străinătate depășește 26 de săptămâni.

Australia are încheiate acorduri de securitate socială cu peste 30 de țări. Aceste înțelegeri permit, în anumite situații, continuarea plății pensiei chiar dacă beneficiarul locuiește în afara Australiei.

De asemenea, acordurile pot ajuta persoanele care nu au acumulat perioada minimă de rezidență necesară pentru acordarea pensiei australiene. În anumite condiții, anii petrecuți într-un stat partener pot fi luați în calcul pentru completarea perioadei cerute de legislația australiană.

Autoritățile solicită pensionarilor să anunțe orice plecare din țară care depășește șase săptămâni. Totodată, trebuie comunicate modificările importante privind domiciliul, mutarea permanentă într-o altă țară sau schimbările de venituri și de situație financiară.

Aceste informații pot influența atât dreptul de a primi pensia, cât și valoarea sumelor acordate. Astfel, pensionarii australieni nu pierd automat pensia dacă pleacă din țară, însă durata șederii în străinătate poate determina reducerea unor beneficii și, în anumite situații, diminuarea cuantumului total al pensiei.