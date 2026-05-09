Viitorii studenți mai au puțin timp pentru pregătirea dosarelor de înscriere la facultate, această perioadă de liniște fiind doar prefața agitației din luna iulie, când vor avea loc majoritatea înscrierilor.

Deși emoțiile examenelor par încă departe, universitățile din România și-au definitivat deja calendarele și listele de taxe pentru anul universitar 2026-2027, oferind candidaților un răgaz prețios pentru a-și pune actele în ordine și pentru a-și bugeta costurile educației.

La Universitatea din București, înscrierile se realizează în principal online, prin platforma dedicată, în perioada 1–24 iulie 2026. Taxa de înscriere variază între 100 și 650 de lei, în funcție de facultate. Admiterea diferă semnificativ între domenii: la Drept se susține examen de admitere, în timp ce la Matematică și Informatică există atât examene, cât și opțiuni pe bază de dosar, iar la Litere este necesar și un eseu motivațional sau probă specifică. Taxele de școlarizare pentru anul universitar 2026–2027 se situează în general între 5.000 și 8.000 de lei anual, în funcție de specializare.

facultate metodă selecție taxă școlarizare (estimativ/an) Drept Examen de admitere 8.000 RON Matematică și Informatică Examen / Dosar 5.000 – 5.400 RON Litere Dosar + eseu / probă 5.000 RON Administrație și Afaceri Dosar 5.000 RON Psihologie și Științele Educației Examen / Dosar 5.000 RON Limbi și Literaturi Străine Examen / Dosar 5.000 RON Biologie, Chimie, Fizică, Istorie Dosar 5.000 – 5.200 RON

La Universitatea de Vest din Timișoara, înscrierile sunt exclusiv online, pe platforma oficială de admitere, iar taxa de înscriere este de aproximativ 200 de lei pentru fiecare facultate. Procesul de selecție variază: unele specializări, precum Matematică și Informatică, includ teste de admitere, în timp ce altele se bazează pe dosar și eseu motivațional. În cazul specializărilor artistice sau sportive, sunt necesare probe de aptitudini sau probe fizice. Taxele de școlarizare se încadrează, în general, între 3.000 și 5.300 de lei pe an.

facultate metodă selecție taxă școlarizare (estimativ/an) Arte și Design Probe de aptitudini 5.300 RON Matematică și Informatică Test / Dosar 4.000 – 4.500 RON Economie (FEAA) Dosar (eseu motivațional) 3.500 – 4.000 RON Litere, Istorie, Teologie Dosar 3.000 – 3.500 RON Educație Fizică și Sport Probe sportive 4.000 RON

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, procesul de admitere include o etapă de preînscriere deja activă prin platforma online, iar înscrierile oficiale se desfășoară între 13 și 18 iulie 2026. Taxa de înscriere este de aproximativ 300 de lei. Admiterea diferă în funcție de facultate: la Informatică se susține examen, la Drept se merge pe dosar și eventual test de limba română, iar la Psihologie este necesar un test grilă. Taxele anuale de școlarizare sunt în general între 3.000 și 5.000 de lei.

facultate metodă selecție taxă școlarizare (estimativ/an) Informatică Examen de admitere 5.000 RON Drept Dosar / test română 4.500 RON FEAA (Economie) Dosar 3.500 – 4.000 RON Psihologie Examen (test grilă) 4.200 RON Litere, Geografie, Filosofie Dosar 3.000 – 3.600 RON

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, înscrierea se face exclusiv online, în perioada 6–16 iulie 2026, iar examenul de admitere este programat pentru 26 iulie. Taxa de înscriere este de 300 de lei, iar admiterea este bazată pe teste grilă. Taxele de școlarizare sunt mai ridicate decât în alte domenii, ajungând la aproximativ 10.000 de lei anual pentru Medicină, 8.000 pentru Farmacie și valori mai mici pentru alte specializări din domeniul sănătății.

specializare metodă selecție taxă școlarizare (an) Medicină / Medicină Dentară Examen (test grilă) 10.000 RON Farmacie Examen (test grilă) 8.000 RON Asistență Medicală / Bioinginerie Examen (test grilă) 6.000 RON Nutriție și Dietetică Examen (test grilă) 5.000 RON

La Universitatea „Ovidius” din Constanța, înscrierile se fac online, iar selecția este în mare parte bazată pe dosar și media de la Bacalaureat, cu excepția unor domenii precum Medicina sau Sportul, unde sunt necesare examene sau probe suplimentare. Taxa de înscriere este de aproximativ 200 de lei, iar școlarizarea variază între 3.500 și 6.000 de lei anual.

domeniu metodă selecție taxă școlarizare (estimativ/an) Istorie, Litere, Științe Economice Dosar (media Bac) 3.500 – 6.000 RON Medicină Examen 6.000 RON Sport Probe 3.500 – 6.000 RON

La Universitatea din Craiova, înscrierea se poate face atât online, cât și fizic, iar selecția diferă în funcție de facultate: unele specializări se bazează exclusiv pe dosar, în timp ce altele includ examene sau probe, în special la Drept sau Educație Fizică. Taxele de înscriere sunt cuprinse între 150 și 250 de lei, iar taxele anuale de școlarizare se situează, în general, între 3.000 și 4.500 de lei.