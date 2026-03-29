Cat costă să studiezi la o facultate privată în 2026. În prezent, taxele pentru programele de licență pornesc, în general, de la aproximativ 3.000 – 5.000 de lei pe an, în special pentru specializările mai puțin căutate sau pentru universitățile din orașe mai mici.

Aceste valori reprezintă nivelul de bază, însă sunt din ce în ce mai rare în marile centre universitare. Pentru domenii populare, precum Drept, Economie, Psihologie sau Informatică, costurile cresc vizibil, iar în 2026 ajung frecvent la 6.000 – 8.000 de lei anual.

În unele cazuri, în special la programele predate în limbi străine sau la cele cu componentă internațională, taxele depășesc pragul de 10.000 de lei pe an și pot ajunge chiar la 12.000 de lei.

Diferențele de cost sunt influențate în primul rând de specializare. Domeniile umaniste sau sociale tind să fie mai accesibile, în timp ce programele economice, juridice sau tehnice implică taxe mai mari, pe fondul cererii ridicate și al costurilor de organizare.

De exemplu, facultățile de business sau IT sunt printre cele mai scumpe, mai ales atunci când oferă cursuri în engleză sau parteneriate internaționale. În paralel, specializările mai puțin solicitate rămân în zona inferioară de preț, dar chiar și acestea sunt afectate de creșterile din ultimii ani.

Pe lângă taxa de școlarizare propriu-zisă, studenții trebuie să ia în calcul și o serie de costuri suplimentare. Admiterea presupune o taxă care variază, de regulă, între câteva sute de lei, iar pe parcursul studiilor pot apărea plăți pentru examene restante, reînmatriculare sau diverse servicii administrative. Aceste sume nu sunt foarte mari individual, însă contribuie la creșterea costului total al studiilor.

Dacă se analizează întreaga perioadă de studiu, impactul financiar devine mult mai clar. Un program de licență durează, în general, trei ani, dar poate ajunge la patru ani în anumite domenii.

Astfel, costul total pentru o facultate privată în 2026 începe de la aproximativ 12.000 – 15.000 de lei pentru variantele cele mai accesibile și poate depăși 30.000 sau chiar 40.000 de lei pentru programele mai scumpe.

În situația în care studentul alege să continue cu un master, trebuie adăugate încă unul sau doi ani de taxe, care pot ajunge la 8.000 – 12.000 de lei anual.

Creșterea acestor costuri în 2026 este explicată prin mai mulți factori economici. Inflația din ultimii ani a dus la majorarea cheltuielilor de funcționare pentru universități, inclusiv costurile cu utilitățile și salariile.

În același timp, instituțiile investesc tot mai mult în digitalizare, infrastructură și programe educaționale moderne, ceea ce se reflectă în taxele percepute studenților. În unele cazuri, majorările față de anii anteriori sunt semnificative, ajungând chiar și la 10-40%.