Interzicerea telefoanelor mobile în școlile din Polonia devine o prioritate legislativă, autoritățile pregătind modificări clare pentru sistemul educațional. Proiectul vizează în mod direct elevii din ciclul primar și gimnazial, în încercarea de a limita utilizarea dispozitivelor mobile în timpul orelor.

Autoritățile de la Varșovia au stabilit deja un termen concret pentru implementare, respectiv începutul anului școlar viitor. Inițiativa este parte a unui plan mai amplu de reformare a mediului educațional și de reducere a dependenței de tehnologie în rândul copiilor.

„În prezent, finalizăm lucrările la o modificare legislativă majoră, crucială pentru școli, care va duce la interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie 2026”, a declarat, miercuri, Barbara Nowacka reporterilor, potrivit sursei citate.

Măsura este justificată de oficiali prin nevoia de a crea un mediu educațional mai concentrat și mai puțin afectat de distrageri digitale. În ultimii ani, utilizarea telefoanelor a devenit un subiect sensibil în multe sisteme de învățământ din Europa.

Decizia privind restricționarea telefoanelor nu este una izolată, ci se înscrie într-un trend mai larg la nivel internațional. Mai multe state au implementat deja măsuri similare, în încercarea de a controla efectele negative ale tehnologiei asupra elevilor.

Odată adoptată legea, Polonia se va alătura unor țări precum Olanda, Coreea de Sud și Italia, unde telefoanele mobile au fost deja interzise în școli. Aceste decizii au fost motivate de studii și rapoarte care indică scăderea capacității de concentrare și probleme de comportament în rândul elevilor.

Autoritățile poloneze consideră că limitarea accesului la telefoane în timpul programului școlar poate contribui la îmbunătățirea performanțelor academice. În plus, măsura ar putea reduce și fenomenul de cyberbullying, tot mai prezent în mediul școlar.

În același timp, inițiativa reflectă o preocupare mai amplă la nivel european privind impactul tehnologiei asupra dezvoltării copiilor și adolescenților.

Pe lângă interzicerea telefoanelor în școli, autoritățile poloneze pregătesc și alte măsuri care vizează mediul digital. Una dintre acestea se referă la limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.

Guvernul intenționează să introducă reguli stricte pentru utilizatorii sub 15 ani, inclusiv obligativitatea platformelor de a verifica vârsta acestora. Măsura are ca scop protejarea minorilor de conținut inadecvat și de riscurile asociate mediului online.

Barbara Nowacka a explicat direcția acestor politici într-un interviu acordat Bloomberg, subliniind necesitatea unor intervenții ferme în acest domeniu. Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe state europene analizează reglementări similare.

Legea care ar restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani ar putea intra în vigoare la începutul anului 2027. Modelul este deja discutat sau aplicat în țări precum Danemarca, Grecia, Franța, Spania și Marea Britanie.

Aceste măsuri indică o schimbare clară de abordare în ceea ce privește utilizarea telefoanelor și accesul la mediul digital în rândul copiilor, cu accent pe siguranță și echilibru între educație și tehnologie.