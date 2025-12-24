Rusia intenționează să solicite modificări substanțiale la planul de pace revizuit în 20 de puncte prezentat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, document pe care Kremlinul îl consideră un posibil punct de plecare pentru negocieri.

Totuși, planul ar fi insuficient din perspectiva intereselor strategice ale Rusiei. Informațiile provin de la o sursă apropiată Kremlinului, citată de Bloomberg sub rezerva anonimatului, și sunt preluate de presa rusă independentă.

Potrivit sursei citate, autoritățile ruse apreciază că planul ucrainean nu abordează o serie de aspecte considerate esențiale de Moscova. Printre principalele cerințe se numără obținerea unor garanții ferme împotriva extinderii viitoare a NATO spre est, precum și introducerea unei clauze clare privind statutul neutru al Ucrainei, inclusiv în eventualitatea aderării acesteia la Uniunea Europeană.

În forma actuală, proiectul de acord face referire doar la statutul Ucrainei de stat fără arme nucleare, aspect pe care Kremlinul îl consideră insuficient.

De asemenea, Rusia este nemulțumită de ceea ce apreciază drept restricții prea permisive privind dimensiunea armatei ucrainene. Conform planului prezentat de Zelenski, Forțele Armate ale Ucrainei ar putea avea, în timp de pace, până la 800.000 de militari, un nivel pe care Moscova îl consideră excesiv.

Pe lângă aspectele militare, Kremlinul solicită garanții clare privind statutul limbii ruse în Ucraina, subiect sensibil în relațiile bilaterale din ultimii ani.

Totodată, Moscova cere clarificări concrete referitoare la ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei și la soarta activelor rusești înghețate în statele occidentale.

O altă sursă apropiată Kremlinului a susținut că, deși documentul este perceput drept un plan care reflectă cerințe standard ale Ucrainei, acesta va fi analizat cu atenție și fără a fi respins din start.

Conform aceleiași surse, Rusia nu intenționează să respingă public planul, pentru a evita tensionarea relațiilor cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Vladimir Putin este informat cu privire la detaliile negocierilor privind planul de pace discutat cu partea americană, în urma unei întâlniri recente între delegațiile Rusiei și SUA, la Miami.

Peskov a precizat că poziția Rusiei este cunoscută de partenerii americani și că Moscova urmează să își formuleze pașii următori în perioada imediat următoare.

Planul prezentat de Volodimir Zelenski pe 24 decembrie prevede, printre altele, încheierea unui acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizarea situației de-a lungul liniei de contact, precum și garanții de securitate pentru Ucraina oferite de SUA, NATO și statele europene.

Cea mai dificilă problemă rămâne însă cea a teritoriilor ocupate. Propunerea ucraineană prevede retragerea trupelor ruse din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi și Harkov, în timp ce pentru Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson ar urma să se aplice principiul menținerii pozițiilor actuale.

Rusia solicită, în schimb, retragerea forțelor ucrainene din Donețk, iar SUA avansează ideea unui compromis sub forma unei zone economice libere, variantă care ar putea fi validată doar prin referendum în Ucraina.