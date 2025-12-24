Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că, la summitul Uniunii Europene desfășurat la Bruxelles în perioada 18–19 decembrie, au fost adoptate decizii care, în opinia sa, favorizează escaladarea conflictului din Ucraina și intensificarea confruntării cu Federația Rusă.

Șeful guvernului de la Budapesta a susținut că aceste hotărâri împing continentul european într-o direcție periculoasă.

Orbán a admis că există posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în anul 2026, precizând că liderii Uniunii Europene ar fi cei care împing continentul spre un astfel de scenariu.

El a subliniat, într-un interviu acordat publicației Magyar Nemzet, că Europa s-a bucurat de aproximativ 80 de ani de pace după cel de-al Doilea Război Mondial, însă contextul actual este radical diferit.

Întrebat dacă anul 2025 ar putea fi ultimul an de pace pe continent, premierul ungar a răspuns că un asemenea scenariu nu poate fi exclus.

El a reiterat că Europa se apropie tot mai mult de război, amintind că la summit-ul de la Bruxelles au fost formulate propuneri și adoptate decizii care vizează escaladarea conflictului din Ucraina.

„Da, nu poate fi exclus”, a fost răspunsul lui Viktor Orbán atunci când a fost întrebat dacă 2025 ar putea fi ultimul an în care Europa se bucură de pace. „Ne apropiem tot mai mult de război”, a adăugat el.

Potrivit lui Viktor Orbán, politicienii care susțin pacea au reușit doar să încetinească ritmul alunecării spre un conflict major.

În acest context, el a afirmat că în Europa există două tabere distincte, una care promovează războiul și alta care pledează pentru pace, iar în prezent forțele favorabile confruntării ar avea un avantaj, Bruxelles-ul fiind, în opinia sa, de partea războiului, în timp ce Ungaria susține pacea.

În urmă cu câteva zile, într-un discurs susținut la Szeged, Viktor Orbán spunea că o eventuală cădere a Ucrainei ar reprezenta un scenariu extrem de periculos pentru Ungaria.

Stabilitatea Ucrainei este esențială nu doar pentru regiune, ci și pentru Ungaria, din considerente economice, energetice și de securitate, a subliniat șeful Guvernului de la Budapesta.