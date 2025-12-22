Ungaria a inaugurat luni, 22 decembrie, un nou tronson de 34 de kilometri al drumului de mare viteză M4, între localitățile Törökszentmiklós și Kisújszállás, pe direcția graniței cu România. Evenimentul a fost prezentat de agenția de presă Hirado drept un moment important în dezvoltarea infrastructurii rutiere a țării, parte a unui proiect amplu de modernizare a rețelei de transport.

Prim-ministrul Ungariei a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că inaugurarea acestui segment reprezintă un nou pas semnificativ în procesul de construcție și modernizare a țării. Viktor Orbán a subliniat că autoritățile ungare și-au respectat angajamentele asumate, avansând constant, chiar și în condiții dificile, marcate de provocări interne și externe.

Șeful guvernului de la Budapesta a amintit că, în anul 2010, Ungaria dispunea de 1.273 de kilometri de autostrăzi, iar până în 2025 lungimea totală a rețelei de drumuri de mare viteză urmează să ajungă la aproximativ 2.000 de kilometri. În acest context, el a precizat că, odată cu finalizarea proiectelor aflate în derulare, aproximativ 90% dintre cetățenii Ungariei vor locui la cel mult 30 de minute de mers cu mașina de o autostradă.

„Ceea ce ne-am asumat facem, pas cu pas, chiar şi cu vânt potrivnic. În anul 2010, lungimea drumurilor de mare viteză era de 1.273 de kilometri, iar până în 2025 aceasta a crescut la aproximativ 2.000 de kilometri. S-a ajuns ca 90% dintre cetăţenii Ungariei să locuiască la o distanţă de maximum 30 de minute cu maşina de o autostradă”, a transmis premierul Viktor Orbán.

Premierul a explicat că extinderea infrastructurii rutiere nu a fost un proces lipsit de dificultăți, menționând că Ungaria s-a confruntat, de-a lungul anilor, cu criza financiară globală, cu criza migraționistă, cu pandemia de COVID-19, iar în prezent este afectată indirect de contextul generat de războiul din regiune. Cu toate acestea, guvernul a continuat investițiile în proiecte considerate strategice pentru dezvoltarea economică.

„A fost un drum greu. Ne-am confruntat cu criza financiară şi cea migraţionistă, cu pandemia de COVID, iar acum ne confruntăm cu războiul”, a mai scris șeful Guvernului de la Budapesta în mesajul său.

Viktor Orbán a adăugat că, în ultima perioadă, executivul a reușit să economisească aproximativ 400 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 1,03 miliarde de euro, ca urmare a obținerii unei derogări de la împrumutul contractat de Bruxelles pentru finanțarea eforturilor legate de război.

Potrivit acestuia, costul tronsonului M4 inaugurat luni a fost mai mic de jumătate din această sumă, ceea ce permite continuarea lucrărilor până la Berettyóújfalu, localitate situată în apropierea frontierei cu România.

„Şi o vom continua. Pentru că banii ungurilor au un loc mai bun în Câmpia Ungară, în asfaltul unui drum cu patru benzi, decât risipiţi sub focuri în Donbas sau în băile aurite ale oligarhilor ucraineni. Acesta este planul nostru: în locul planului de război de la Bruxelles, o construcţie paşnică a ţării”, a încheiat Viktor Orban.

În același timp, autoritățile române au atras atenția asupra unor schimbări importante privind circulația rutieră în Ungaria. Ministerul Afacerilor Externe de la București a informat transportatorii de marfă români că, începând cu 1 ianuarie 2026, va fi introdusă o restricție de greutate de 7,5 tone pe drumul principal nr. 42, între Berettyóújfalu și granița de stat.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români transportatori de marfă, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria, cu privire la introducerea unei restricţii de greutate de 7,5 tone pe tronsonul drumului principal nr. 42 între localitatea Berettyóujfalu şi frontiera de stat începând cu 1 ianuarie 2026. Conform legislaţiei ungare, după introducerea restricţiei, tronsonul vizat al drumului principal nr. 42 poate fi utilizat prin traversarea zonei cu circulaţie restricţionată doar de acele vehicule de marfă a căror masă totală maximă autorizată, conform certificatului de înmatriculare, nu depăşeşte 7,5 tone”, transmite MAE.

Conform legislației ungare, după aplicarea restricției, acest tronson va putea fi utilizat doar de vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de până la 7,5 tone, cu excepția celor care au ca destinație orașele Biharkeresztes sau Artánd, precum și a autobuzelor.

Traficul greu va fi direcționat exclusiv pe autostrada M4, considerată o alternativă mai sigură și mai eficientă.