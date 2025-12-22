Decizia de a modifica vârsta rezerviștilor în Finlanda reflectă eforturile țării de a-și consolida pregătirea militară și de a-și asigura o disponibilitate sporită a forțelor.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a explicat că măsura va permite creșterea numărului de recruți disponibili în termen de cinci ani cu aproximativ 125.000 de persoane, consolidând astfel capacitatea de reacție a statului în eventualitatea unor situații critice.

„Numărul rezerviştilor finlandezi va fi în jur de un milion în 2031”, a precizat Hakkanen într-un comunicat, subliniind că această evoluție va întări considerabil structura militară a țării.

În prezent, Finlanda dispune de aproximativ 900.000 de rezerviști, iar efectivul pe timp de război este estimat la 280.000 de soldați. Conform ministrului, extinderea limitei de vârstă se aliniază altor măsuri luate pentru întărirea apărării naționale și indică angajamentul Finlandei față de securitatea proprie pe termen lung.

„Această măsură, precum şi alte măsuri pe care le luăm pentru consolidarea apărării noastre, arată că Finlanda îşi asumă securitatea, astăzi şi în viitor”, a adăugat Antti Hakkanen.

Serviciul militar rămâne obligatoriu pentru toți bărbații finlandezi la împlinirea vârstei de 18 ani, în timp ce femeile pot opta pentru recrutare pe bază de voluntariat. Durata serviciului variază în funcție de pregătirea militară: recruții pot desfășura un serviciu de șase, nouă sau 12 luni.

Noua limită de vârstă se va aplica persoanelor care sunt eligibile pentru serviciul militar la momentul intrării în vigoare a legii. Conform noilor reguli, disponibilitatea rezerviștilor va fi prelungită cu 15 ani pentru soldați simpli și cu cinci ani pentru ofițeri și subofițeri, ceea ce va crește semnificativ capacitatea Finlandei de a răspunde unor eventuale provocări militare.

Această schimbare legislativă va oferi autorităților o flexibilitate sporită în gestionarea efectivelor, dar implică și o ajustare a programelor de instruire și a resurselor alocate pentru menținerea aptitudinii militare a rezerviștilor pe termen mai lung.

Finlanda are o frontieră terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia, ceea ce face ca securitatea la graniță să fie o prioritate constantă. În aprilie 2023, țara a aderat la NATO, încheind o perioadă de decenii în care a adoptat o politică de nealiniere militară. Această aderare a fost văzută ca un pas important pentru consolidarea apărării în regiune, în contextul tensiunilor crescute cu Rusia.

În decembrie 2023, Finlanda a închis frontiera orientală cu Rusia, ca urmare a suspiciunilor privind încercările Moscovei de a folosi fluxuri de migranți pentru a destabiliza regiunea. Măsurile luate pentru extinderea vârstei rezerviștilor se înscriu în acest context de securitate sporită, fiind parte dintr-un plan mai amplu de asigurare a capacității militare și de protejare a granițelor.

Reforma privind vârsta rezerviștilor reflectă astfel nu doar o strategie pe termen scurt, ci și o abordare pe termen lung, menită să mențină Finlanda pregătită pentru eventuale provocări externe, consolidând în același timp angajamentul țării față de alianța NATO și securitatea colectivă a flancului estic.