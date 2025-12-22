Potrivit unei postări publicate de Steve Witkoff pe platforma X, emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a avut întâlniri directe cu delegația americană, menite să avanseze planul de pace propus de președintele SUA, Donald Trump.

„În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive şi constructive cu delegaţia americană pentru a avansa în privinţa planului de pace al preşedintelui Trump pentru Ucraina”.

În același mesaj, Witkoff a subliniat că Moscova își menține angajamentul față de procesul diplomatic:

Rusia „îşi menţine angajamentul deplin faţă de realizarea păcii în Ucraina” și a apreciat rolul Washingtonului în eforturile de a pune capăt conflictului și de a „restabili securitatea globală”.

Surse apropiate discuțiilor confirmă că Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, s-au întâlnit în weekend, la Miami, cu Kirill Dmitriev. Acesta a declarat, la rândul său, sâmbătă, că dialogul purtat cu oficialii americani s-a desfășurat într-un cadru „constructiv”.

Întâlnirile marchează una dintre cele mai consistente reluări ale contactelor directe dintre emisari americani și ruși de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Over the last two days in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings with the American delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine. The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner,… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025

În paralel cu discuțiile cu partea rusă, reprezentanți ai Statelor Unite au avut întrevederi și cu oficiali de rang înalt ai Ucrainei. Printre aceștia s-au numărat Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, și Andrii Gnatov, șeful Statului Major al armatei ucrainene.

Aceste întâlniri au avut ca obiectiv identificarea unor puncte comune care să permită avansarea negocierilor de pace, conflictul din Ucraina fiind una dintre prioritățile anunțate de administrația Trump încă de la începutul noului mandat.

Discuțiile din Florida au fost precedate, vineri, de o întâlnire între Steve Witkoff, Jared Kushner și reprezentanți ucraineni și europeni, desfășurată în același oraș din sudul Statelor Unite. Surse diplomatice indică faptul că aceste consultări au vizat coordonarea pozițiilor occidentale înaintea eventualelor negocieri directe cu Moscova.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Washingtonul a propus organizarea unor negocieri de pace comune, care să reunească reprezentanți ai Ucrainei și Rusiei și, eventual, ai statelor europene.

Anunțul vine pe fondul intensificării eforturilor diplomatice internaționale și al presiunilor pentru identificarea unei soluții politice la conflictul care durează de peste doi ani.