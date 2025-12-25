Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat astăzi, în ziua de Crăciun, că a avut o nouă convorbire telefonică cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și cu Jared Kushner.

În cadrul acestei discuții, au fost reluate negocierile privind posibile amendamente la planul de pace pentru încetarea războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev a precizat că dialogul a fost unul productiv și foarte bun, exprimându-și încrederea că această etapă ar putea reprezenta un nou pas concret spre pace.

Potrivit lui Zelenski, discuțiile s-au concentrat pe mai multe aspecte substanțiale ale procesului de negociere aflat în desfășurare, fiind analizate idei pe care partea ucraineană le consideră viabile pentru a ajunge la un deznodământ durabil al conflictului.

Președintele ucrainean a subliniat pe contul său de X (fostul Twitter) că autoritățile de la Kiev lucrează continuu pentru a se apropia de finalul războiului declanșat de Rusia și pentru a se asigura că documentele și pașii agreați sunt realiști, eficienți și credibili.

Șeful statului a arătat că securitatea reală, reconstrucția economică și o pace durabilă sunt obiective de care au nevoie nu doar Ucraina, ci și Statele Unite, Europa și toți partenerii internaționali implicați în sprijinirea Kievului. În acest context, Zelenski și-a exprimat speranța că ideile discutate în ziua de Crăciun vor putea contribui la avansarea negocierilor și la obținerea unor rezultate concrete.

„Astăzi am avut o conversație foarte bună cu emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff și cu Jared Kushner. Le mulțumesc amândurora pentru abordarea constructivă, pentru munca intensă și pentru cuvintele călduroase și salutările de Crăciun pentru poporul ucrainean. Muncim 24 din 7 pentru a ne apropia de sfârșitul acestui brutal război al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a ne asigura că toate documentele și pașii făcuți sunt realiști, eficienți și de încredere. Am discutat mai multe detalii substanțiale ale acestei munci în desfășurare. Sunt niște idei bune care pot fi folosite pentru a ajunge la un deznodământ și la o pace de durată. Securitatea reală, recuperarea economică reală și pacea reală sunt lucruri de care noi toți avem nevoie – și Ucraina, și SUA, și Europa și orice alt partener care ne ajută. Sper că înțelegerea de Crăciun de astăzi și ideile pe care le-am discutat să fie de folos”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X.

La convorbire au participat și mai mulți oficiali ucraineni de rang înalt, printre care Rustem Umerov, Andrii Hnatov, Andrii Sibiha, Sergii Kislița, Ihor Brusilo și Oleksandr Bevz.

Volodimir Zelenski a precizat că întreaga echipă diplomatică a Ucrainei este implicată activ în aceste eforturi.

De asemenea, părțile au convenit ca Rustem Umerov să reia discuțiile, în aceeași zi, cu Steve Witkoff și Jared Kushner, în ideea de a nu pierde nicio oportunitate care ar putea apropia procesul de pace de un rezultat final.

Volodimir Totodată, Zelenski a menționat că le-a cerut emisarilor americani să transmită salutări de Crăciun lui Donald Trump și familiei sale. Mesajul său s-a încheiat cu un „Mulțumesc!”, pentru a evita să fie criticat din nou că nu ar fi recunoscător părții americane.

„În timpul conversației, mi s-a alăturat Rustem Umerov, Andrii Hnatov, Andrii Sibiha, Sergii Kislița, Ihor Brusilo și Oleksandr Bevz. Întreaga noastră echipă diplomatică face tot ce se poate. Ne-am pus de acord ca Rustem să vorbească din nou, astăzi, cu Steve și Jared. Credem că aceasta este abordarea corectă – să nu pierdem nici măcar o zi și nici măcar o oportunitate care poate să ne aducă mai aproape de rezultat. Fie ca discuția de astăzi să fie un nou pas spre pace. Le-am cerut (lui Witkoff și Kushner – n. red.) să-i transmită și salutările noastre de Crăciun lui Donald Trump și întregii familii Trump. Vă mulțumim!”, a mai transmis liderul de la Kiev.