Într-o scurtă declarație publicată pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că discuțiile recente au vizat unele evoluții apărute în urma întâlnirilor de la Abu Dhabi, subliniind totodată că „nu totul poate fi dezvăluit la telefon”. El a adăugat că i-a informat pe interlocutorii americani despre întrevederea anterioară avută la Munchen cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și a mulțumit din nou Statelor Unite pentru sprijinul acordat Ucraina.

Zelenski s-a întâlnit sâmbătă după-amiază, la Munchen, cu Marco Rubio. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, însoțit de imagini, liderul de la Kiev a declarat că l-a informat pe oficialul american despre situația de pe linia frontului, atacurile rusești în desfășurare și impactul acestora asupra sistemului energetic ucrainean.

Președintele ucrainean a mai precizat că discuțiile au inclus, „în detaliu”, procesul diplomatic și formatul întâlnirilor trilaterale, cu accent pe runda de negocieri programată săptămâna viitoare la Geneva, considerată esențială pentru evoluțiile viitoare ale conflictului.

I had a conversation with envoys of President Trump, @SteveWitkoff and @JaredKushner, ahead of the trilateral meetings in Geneva. We count on the meetings being truly productive. We also discussed some developments following the meetings in Abu Dhabi. Not everything can be…

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate din partea Statele Unite pentru o perioadă de minimum 20 de ani înainte de a putea semna „un acord de pace cu demnitate”. Afirmația a fost făcută înaintea discuțiilor trilaterale de săptămâna viitoare cu Rusia și SUA. Prezent sâmbătă la München, liderul ucrainean a cerut totodată stabilirea unei date clare pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, unii oficiali europeni indicând anul 2027 ca posibil reper.

În cadrul summitului anual de securitate de la München, Zelenski a afirmat că speră ca întâlnirile trilaterale viitoare să fie „serioase, substanțiale și utile pentru toți”, dar a admis că există diferențe majore de perspectivă între părți. „Uneori am impresia că se discută despre lucruri complet diferite”, a spus el, criticând faptul că partea americană revine frecvent la tema concesiilor, discutate aproape exclusiv în raport cu Ucraina, nu și cu Rusia.

Tensiunile dintre Europa și SUA rămân alimentate de lipsa unor clarificări privind garanțiile de securitate pe care Washingtonul ar fi dispus să le ofere Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace. Pentru liderii europeni, definirea acestor garanții înainte de semnarea oricărui acord este esențială, iar absența lor continuă să fie una dintre cele mai sensibile probleme în relația transatlantică.

În acest context, secretarul de stat american Marco Rubio a susținut un discurs bine primit de liderii europeni, în care a prezentat o ofertă de cooperare cu Europa. El a avertizat însă că această colaborare este condiționată, subliniind că SUA sunt pregătite să acționeze unilateral dacă anumite cerințe legate de climă, migrație și tarife nu vor fi îndeplinite.

Adoptând un ton mai conciliant decât cel al vicepreședintelui american la ediția precedentă a conferinței, Rubio a afirmat că „Europa și SUA își aparțin”, dar a adăugat că Washingtonul este pregătit să reconstruiască singur ordinea mondială, dacă va fi necesar. Referirile sale la războiul din Ucraina au fost limitate, menționând doar presiunile exercitate asupra India pentru a opri importurile de petrol rusesc, afirmație contestată ulterior de Moscova.

La conferința de presă susținută la München, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că reprezentanți ai Statele Unite i-au transmis că o eventuală retragere a Ucrainei din Donbas ar putea grăbi obținerea păcii. Liderul de la Kiev a respins ferm această opțiune, subliniind că o asemenea concesie este imposibilă deoarece în regiune trăiesc cetățeni ucraineni.

Zelenski a mai dezvăluit că SUA au propus până în prezent garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, însă Ucraina insistă asupra unui angajament de minimum 20 de ani, fără lacune juridice. Potrivit acestuia, acordul ar trebui să precizeze clar sprijinul concret pe care Washingtonul l-ar oferi unei eventuale forțe europene de securitate ce ar urma să fie desfășurată în Ucraina în cazul unui acord de pace.

Referindu-se la un așa-numit „plan de prosperitate”, care ar permite SUA acces la resursele minerale ucrainene, Zelenski a precizat că detaliile acestuia nu au fost încă discutate.

Președintele ucrainean și-a exprimat totodată îngrijorarea față de schimbarea șefului delegației ruse de negociere, sugerând că Moscova ar putea încerca să tragă de timp, fără a-și modifica strategia de fond.

Zelenski a criticat și absența Europei de la masa negocierilor, catalogând situația drept „o mare greșeală”, opinie împărtășită public și de ministrul chinez de externe, Wang Yi.

În acest context tensionat, fostul președinte american Donald Trump l-a îndemnat vineri pe Zelenski să „se miște” pentru a ajunge rapid la un acord cu Rusia. Liderul ucrainean a răspuns că organizarea de alegeri, cerută de SUA până la 15 mai, este posibilă doar la cel puțin două luni după declararea unei încetări a focului, pentru a putea garanta securitatea alegătorilor.

Deși Trump a încercat să accelereze obținerea unui acord în următoarele luni, el nu a precizat ce consecințe ar exista dacă Ucraina nu va da dovadă de suficientă flexibilitate față de poziția Washingtonului.

În final, Zelenski a anunțat că subiectul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene va fi abordat în cadrul discuțiilor de la Geneva, subliniind că toate centralele energetice din Ucraina au fost afectate, într-o măsură sau alta, de bombardamente.

Liderii europeni par pesimiști în privința posibilității unor progrese diplomatice în conflictul din Ucraina, considerând că președintele Rusia, Vladimir Putin, nu este încă epuizat nici economic, nici militar.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ambiția sa este de a crește numărul rușilor uciși sau răniți grav la 50.000 pe lună.

Un lider european a anticipat că războiul ar putea continua cel puțin încă doi ani și a subliniat că Europa dispune de resursele necesare pentru a susține Ucraina pe această perioadă.