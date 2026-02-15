Iranul este pregătit să reducă stocul de uraniu puternic îmbogățit dacă Statele Unite vor ridica sancțiunile economice, a declarat Majid Takht-Ravanchi, ministrul adjunct de externe, într-un interviu recent pentru BBC. Această mișcare marchează reluarea negocierilor nucleare tensionate, menite să prevină escaladarea unei crize regionale.

Negocierile dintre Iran și Statele Unite au fost reluate pe 6 februarie în Oman, iar o nouă rundă este programată la Geneva. Oficialii elvețieni nu au confirmat data exactă, însă sursele BBC indică că întâlnirea va avea loc marți. Această rundă ar putea deschide calea către un acord nuclear care să reducă tensiunile în Orientul Mijlociu.

Sâmbătă, secretarul de stat american Marco Rubio a spus că președintele Donald Trump preferă un acord, dar că este „foarte greu de realizat” un astfel de acord cu Iranul.

Teheranul neagă orice intenție de a dezvolta arme nucleare și insistă asupra dreptului său de a dezvolta un program nuclear civil. Cu toate acestea, Israelul și țările occidentale rămân sceptice, suspectând că Iranul ar putea căuta să dobândească capacități nucleare militare.

Ministrul adjunct Majid Takht-Ravanchi a subliniat că Iranul este dispus să facă compromisuri dacă sancțiunile economice impuse de SUA vor fi ridicate. Una dintre propuneri include diluarea uraniului puternic îmbogățit, iar o altă posibilitate, aflată încă în discuție, este transportarea stocului de peste 400 kg de uraniu în afara țării. Până în prezent, propunerile internaționale, inclusiv din partea Rusiei, de a prelua acest uraniu au fost refuzate de Iran.

Ministrul adjunct de externe a menționat oferta Teheranului de a dilua uraniul îmbogățit până la 60% ca dovadă a disponibilității sale de compromis. La nivel aproape de armă nucleară, acest fapt a adâncit suspiciunea că Republica Islamică ar putea să dezvolte o armă nucleară, lucru pe care Iranul l-a negat constant.

„Suntem pregătiți să discutăm această problemă și alte chestiuni legate de programul nostru dacă ei sunt gata să vorbească despre sancțiuni”, a spus Takht-Ravanchi.

Ridicarea sancțiunilor ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei iraniene și ar putea facilita un acord nuclear durabil.

În același timp, reducerea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ar contribui la reducerea riscurilor de proliferare nucleară în Orientul Mijlociu.

Takht-Ravanchi a afirmat că „dacă Statele Unite sunt sincere, există șanse reale pentru un acord”.