Grupul auto Stellantis a început la finalul anului 2025 să reintroducă în oferta europeană versiuni diesel pentru modele precum Peugeot 308 și hatchbackul premium DS 4, dar și pentru mai multe vehicule utilitare de pasageri. Această decizie strategică, neanunțată anterior, survine după ce vânzările de vehicule electrice au rămas sub așteptări și în contextul relaxării obiectivelor UE privind emisiile, care permite motoarelor cu combustie internă să rămână pe piață mai mult timp.

Totodată, piața principală a companiei, SUA, se îndepărtează de electrificare sub administrația președintelui Donald Trump, care a eliminat recent cadrul legal pentru standardele federale privind emisiile la țeava de eșapament.

”Am decis să păstrăm motoarele diesel în portofoliul nostru şi, în unele cazuri, să extindem oferta de sisteme de propulsie”, a transmis Stellantis, subliniind că strategia este orientată către cererea clienţilor şi creşterea vânzărilor.

În 2015, motoarele diesel reprezentau peste jumătate din vânzările de mașini noi în Europa, însă scandalul „Dieselgate” a adus un declin abrupt. În 2025, potrivit datelor ACEA, dieselul a ajuns să reprezinte doar 7,7% din vânzările de mașini noi, în timp ce vehiculele complet electrice au urcat la 19,5%.

Mulți producători europeni au renunțat complet la diesel, iar Stellantis reducuse drastic oferta în ultimii cinci ani. Totuși, rivalii chinezi se concentrează exclusiv pe electrice și hibride plug-in, ceea ce creează pentru Stellantis un avantaj competitiv în acest segment. Motoarele diesel sunt, de asemenea, mai accesibile decât modelele electrice, într-o perioadă cu marje mai mici și cerere mai scăzută.

Compania a raportat recent costuri de 22,2 miliarde de euro pentru ajustarea strategiei electrice, ceea ce a dus acțiunile Stellantis la cel mai scăzut nivel de la formarea grupului în 2021, prin fuziunea Fiat Chrysler – PSA.

În Europa, Stellantis readuce versiuni diesel pentru Opel Astra, Opel Combo, Peugeot Rifter, Citroën Berlingo, dar și pentru SUV-ul premium DS 7 și modelele Alfa Romeo Tonale, Stelvio și Giulia, răspunzând cererii susținute a clienților. Analiștii subliniază că această mișcare „merge împotriva curentului”, însă dieselul rămâne atractiv pentru șoferii care parcurg distanțe lungi sau tractează remorci, oferind autonomie și putere superioare.

Datele CarGurus arată că, în Marea Britanie, numărul modelelor diesel noi a scăzut de la 167 în 2020 la doar 57 în 2025, consolidând oportunitatea pentru Stellantis în segmentul fără concurență chineză.