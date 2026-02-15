Christine Lagarde a explicat, într-un panel de la Conferința de Securitate de la München, că preferă stimulentele față de impozite pentru a atrage și menține capitalul în Europa. Ea a subliniat că nu este vorba despre reținerea forțată a banilor, ci despre crearea unui mediu atractiv pentru investiții.

„Sunt mai degrabă pentru stimulent decât pentru impozit. Asta este opinia mea. Cred că funcţionează mai bine, Când se doreşte atragerea de capital nu este vorba despre a-l reţine cu forţa, ci de a face contextul mai atractiv pentru a-l reţine”, a declarat Lagarde la un panel în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Președinta Christine Lagarde a remarcat că piețele nu greșesc întotdeauna, evidențiind că fondurile de capital de risc continuă să investească în sectoare cheie, unde rapoartele preț/beneficiu și preț/valoare contabilă sunt în creștere. Ea a punctat că inovația se află într-o perioadă de expansiune, iar capitalul de risc identifică clar oportunitățile.

Aceasta a semnalat, în plus, că „pieţele nu întotdeauna greşesc”, pentru că „banii vin”. „Dacă mă uit la suma de bani care este investită în prezent de capitalul de risc, în special în sectoare cheie unde rapoartele preţ/beneficiu şi preţ/valoare contabilă cresc în mod considerabil, banii vin”, a spus oficialul BCE.

Lagarde a adăugat că aproximativ 37% dintre companiile europene utilizează inteligența artificială, inclusiv IA generativă, în procesele lor de producție, un procent ușor mai mare decât cel din Statele Unite. În plus, a remarcat că piața internă europeană se dinamizează: deși creșterea PIB în zona euro a fost de doar 1,5% anul trecut, aceasta a fost susținută în principal de consum și investiții, în timp ce exporturile au avut o contribuție negativă.

De asemenea, Christine Lagarde și-a exprimat încrederea că în acest an va fi lansată Uniunea de Economii și Investiții a Uniunii Europene, un proiect menit să canalizeze economiile către investiții productive în cadrul sistemului financiar al blocului comunitar.

„Nu voi menţiona faimoasa Uniune a Pieţelor de Capital, deşi văd că responsabilii politici încep să o ia puţin mai în serios”, a afirmat şefa BCE, făcând referire la un proiect care a fost lansat în 2015 cu scopul de a aprofunda şi integra pieţele financiare, dar care a stagnat timp de un deceniu.

Christine Lagarde a subliniat că în 2026 vor fi puse în practică inițiative mult așteptate, precum revitalizarea pieței de titluri din UE, o supraveghere mai armonizată a pieței unice și crearea de conturi de economii și investiții care să direcționeze economiile mici către piețele de capital, în special pentru pensii, subliniind că acestea nu sunt doar proiecte discutate de ani de zile, ci vor fi implementate efectiv.