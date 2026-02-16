Omniasig VIG a devenit acționar al PAID România, după ce a achiziționat pachetul de 5,5% din acțiuni care aparținea Euroins, companie intrată în faliment, consolidând astfel structura acționariatului societății care gestionează polițele obligatorii pentru locuințe.

Anunțul a fost făcut luni de către PAID România, care a precizat că, în urma acestei tranzacții, capitalul social al companiei nu mai include participații deținute de entități aflate în procedură de faliment. Modificarea vine într-un moment în care piața asigurărilor traversează un proces amplu de reașezare, după ieșirea din piață a unor jucători importanți.

Reprezentanții PAID au subliniat că intrarea Omniasig în acționariat aduce un plus de stabilitate și credibilitate instituției.

„Prezența Omniasig în acționariat reprezintă un plus de credibilitate pentru PAID, care primește astfel susținerea unui grup internațional de prestigiu, respectiv Vienna Insurance Group”, a declarat François Coste, președintele Consiliului de administrație al PAID.

La rândul său, noul acționar a transmis că această participare reflectă o poziționare clară în sprijinul mecanismelor de protecție împotriva dezastrelor naturale.

„Participarea Omniasig în acționariatul PAID reflectă angajamentul nostru față de stabilitatea sistemului de asigurări din România și față de o abordare comună, responsabilă, a riscurilor majore. O structură de acționariat stabilă și reprezentativă pentru întreaga piață consolidează capacitatea sistemului de a răspunde impecabil atunci când este pus la încercare”, susține Mihai Tecău, președinte directorat Omniasig VIG.

Tranzacția prin care Omniasig a devenit acționar în PAID România a fost realizată în urma unei licitații publice organizate de CITR, în calitate de lichidator judiciar al Euroins, fostul lider RCA intrat în faliment.

Vânzarea pachetului de 5,5% din acțiuni a avut loc în data de 16 decembrie 2025, la sediul CITR Filiala București SPRL, în cadrul procedurii de insolvență. Pachetul scos la vânzare reprezenta participația deținută de Euroins România în Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, societatea responsabilă cu emiterea polițelor obligatorii pentru locuințe.

Prețul de pornire stabilit pentru licitație a fost de peste 6,5 milioane de lei, însă competiția dintre participanți a ridicat valoarea finală la peste 8,18 milioane de lei, sumă adjudecată de Omniasig VIG. Informațiile au fost confirmate anterior pentru HotNews.ro de către reprezentantul lichidatorului judiciar.

„Momentan, aceste sume vor rămâne în patrimoniul companiei până la finalizarea lichidării patrimoniului societății”, a declarat Alina Popa, directorul juridic al CITR.

Procesul de vânzare a fost anunțat public și s-a desfășurat cu respectarea dreptului de preempțiune al acționarilor existenți, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al PAID. Organizatorii au precizat că toate etapele procedurale prevăzute de legislația insolvenței au fost respectate, iar licitația s-a derulat în condiții de transparență.

Prin această achiziție, Omniasig își consolidează poziția în cadrul mecanismului național de asigurare obligatorie a locuințelor, într-un context în care stabilitatea și reprezentativitatea acționariatului sunt considerate esențiale pentru funcționarea eficientă a sistemului.