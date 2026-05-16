Președintele CFA România, Adrian Codîrlașu, a avertizat că România ar putea intra într-o recesiune mai gravă dacă ratingul de țară ar fi retrogradat la categoria „junk”, adică o categorie considerată riscantă pentru investiții. El a amintit că România a mai fost în această situație în 2008, când a început criza financiară.

La „Euronews”, analistul financiar a spus că agenția S&P ar putea coborî ratingul României la „junk” în trei situații:

dacă reformele pentru reducerea deficitului bugetar nu vor continua;

dacă România nu va reuși să atragă banii europeni necesari pentru economie;

dacă situația din Iran va duce la o nouă creștere a prețului petrolului.

Codîrlașu a explicat că, în prezent, situația este ceva mai bună deoarece există un buget cu cheltuieli controlate, iar fără un nou Guvern acest buget este aplicat automat, ceea ce ajută la menținerea deficitului sub control. El a mai spus că pericolul apare dacă, după scandalul politic, va veni un Guvern care va crește din nou cheltuielile statului și deficitul bugetar.

În acel caz, riscul ca România să ajungă în categoria „junk” ar fi foarte mare. Analistul economic a subliniat că România trebuie să continue reformele și să folosească fondurile europene pentru a evita această retrogradare.

„Situația actuală e chiar mai bună pentru că avem un buget care presupune anumite cheltuieli destul de strânse și, în lipsa altui Guvern, se urmează automat acest buget care prin definiție va mențin redus deficitul bugetar. Riscul îl văd în caz că din acest scandal politic rezultă un Guvern care dă drumul din nou la cheltuieli și iarăși crește deficitul bugetar. În cazul acela, riscul e foarte mare să intrăm în categoria junk. Asta menționează S&P. Trebuie continuare reformele de reducere a deficitului bugetar”, a declarat Codîrlașu.

Codîrlașu a spus că România a mai fost retrogradată în categoria „junk” în 2008 de către agenția S&P, iar acel moment a coincis cu începutul crizei financiare din țară. El a explicat că o nouă retrogradare ar putea provoca o criză financiară, din cauza deficitelor mari și a problemelor economice existente. Potrivit acestuia, într-un astfel de scenariu leul s-ar deprecia, iar recesiunea ar deveni mult mai severă.

Adrian Codîrlașu a precizat că, în prezent, scenariul de bază este o recesiune ușoară, însă dacă România ar ajunge în categoria „junk”, investitorii și-ar retrage capitalul din țară, ceea ce ar agrava situația economică.

Analistul economic a spus că România ar putea avea nevoie de ajutorul FMI pentru finanțarea economiei deoarece țara ar fi mult mai greu de finanțat de pe piețele externe. El a avertizat că ar putea crește șomajul și inflația, iar statul ar fi nevoit să mărească taxele pentru a acoperi deficitele bugetare.