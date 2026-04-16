Calendar examene naționale 2026. Ministerul Educației și Cercetării a stabilit calendarul oficial al evaluărilor naționale pentru anul școlar 2025–2026. Conform documentului publicat în Monitorul Oficial, examenele destinate elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în luna mai 2026, iar Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a este programată în luna iunie 2026.
Aceste evaluări au rol de monitorizare a competențelor elevilor și reprezintă un instrument important în analiza progresului educațional la nivel național.
Evaluare Națională 2026 – clasa a II-a (12–15 mai 2026)
Elevii de clasa a II-a vor susține evaluări axate pe competențe fundamentale de comunicare și matematică.
Calendar probe:
- 12 mai 2026 – Limbă și comunicare (scris – limba română / limba maternă)
- 13 mai 2026 – Limbă și comunicare (citit)
- 14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului
- 15 mai 2026 – Limbă și comunicare pentru minorități (scris și citit)
Acest nivel de evaluare urmărește verificarea achizițiilor de bază în alfabetizare și gândire logică.
Evaluare Națională 2026 – clasa a IV-a (19–21 mai 2026)
Pentru clasa a IV-a, testările sunt orientate spre consolidarea competențelor dobândite în ciclul primar.
Structura probelor:
- 19 mai 2026 – Limbă și comunicare (română / limba română pentru minorități)
- 20 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii
- 21 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba maternă
Evaluarea urmărește capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele în contexte interdisciplinare.
Evaluare Națională 2026 – clasa a VI-a (26–28 mai 2026)
La nivel gimnazial inferior, evaluarea are o structură similară, cu accent pe integrarea competențelor.
Calendar probe:
- 26 mai 2026 – Limbă și comunicare
- 27 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii
- 28 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba maternă
Evaluare Națională 2026 – clasa a VIII-a (22–26 iunie 2026)
Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a reprezintă un moment decisiv pentru admiterea la liceu.
Calendar oficial:
- 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
- 24 iunie 2026 – Matematică
- 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă
- 1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor
Rezultatele finale vor fi stabilite după soluționarea contestațiilor.
Admiterea la liceu 2026
|Data / Perioadă
|Eveniment
|4 mai 2026
|Publicarea broșurilor de admitere de către inspectoratele școlare
|13 – 20 iulie 2026
|Completarea opțiunilor pentru liceu
|22 iulie 2026
|Repartizare computerizată
|23 – 28 iulie 2026
|Depunerea dosarelor de înscriere
|31 iulie 2026
|Începerea etapei a doua de repartizare
Bacalaureat 2026 – sesiunea de vară
Examenul de Bacalaureat se va desfășura în perioada:
- 29 iunie – 3 iulie 2026 – probele scrise și evaluările finale
- 13 iulie 2026 – publicarea rezultatelor finale
Bacalaureatul rămâne principalul examen de certificare a finalizării învățământului liceal și criteriu de acces în învățământul superior.
