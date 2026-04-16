Calendar examene naționale 2026. Ministerul Educației și Cercetării a stabilit calendarul oficial al evaluărilor naționale pentru anul școlar 2025–2026. Conform documentului publicat în Monitorul Oficial, examenele destinate elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în luna mai 2026, iar Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a este programată în luna iunie 2026.

Aceste evaluări au rol de monitorizare a competențelor elevilor și reprezintă un instrument important în analiza progresului educațional la nivel național.

Elevii de clasa a II-a vor susține evaluări axate pe competențe fundamentale de comunicare și matematică.

Calendar probe:

12 mai 2026 – Limbă și comunicare (scris – limba română / limba maternă)

13 mai 2026 – Limbă și comunicare (citit)

14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului

15 mai 2026 – Limbă și comunicare pentru minorități (scris și citit)

Acest nivel de evaluare urmărește verificarea achizițiilor de bază în alfabetizare și gândire logică.

Pentru clasa a IV-a, testările sunt orientate spre consolidarea competențelor dobândite în ciclul primar.

Structura probelor:

19 mai 2026 – Limbă și comunicare (română / limba română pentru minorități)

20 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii

21 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba maternă

Evaluarea urmărește capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele în contexte interdisciplinare.

La nivel gimnazial inferior, evaluarea are o structură similară, cu accent pe integrarea competențelor.

Calendar probe:

26 mai 2026 – Limbă și comunicare

27 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii

28 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba maternă

Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a reprezintă un moment decisiv pentru admiterea la liceu.

Calendar oficial:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor

Rezultatele finale vor fi stabilite după soluționarea contestațiilor.

Data / Perioadă Eveniment 4 mai 2026 Publicarea broșurilor de admitere de către inspectoratele școlare 13 – 20 iulie 2026 Completarea opțiunilor pentru liceu 22 iulie 2026 Repartizare computerizată 23 – 28 iulie 2026 Depunerea dosarelor de înscriere 31 iulie 2026 Începerea etapei a doua de repartizare

Examenul de Bacalaureat se va desfășura în perioada:

29 iunie – 3 iulie 2026 – probele scrise și evaluările finale

13 iulie 2026 – publicarea rezultatelor finale

Bacalaureatul rămâne principalul examen de certificare a finalizării învățământului liceal și criteriu de acces în învățământul superior.